Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, sobre la Ley de Inocencia Fiscal: "Seguimos exigiendo justificar el origen de los fondos"

El CEO de la entidad financiera señala que los bancos tienen la obligación de tomar los depósitos promovidos por la Ley de Inocencia Fiscal, aunque continúan cumpliendo con los estándares internacionales para justificar el origen de los fondos.

Tras su paso por Argentina Week en Nueva York, Diego Rivas , CEO de Banco Galicia , se mostró sorprendido, por la positiva, respecto de la posición de los inversores: transmitieron "mucho optimismo” , al tiempo que valoró las intervenciones del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

Asimismo, a diferencia del último Régimen de Regularización de Activos, finalizado en mayo 2025, la normativa vigente propone la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, destinado a personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones , considerados año por año en los últimos tres ejercicios.

A su vez, sostiene que el banco toma los depósitos, pero sigue cumpliendo con las políticas de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de justificar el origen de los fondos . La aclaración de Rivas se da en un contexto donde el BCRA y la Unidad de Información Financiera (UIF) promueven aplicar un Enfoque Basado en Riesgo y evitar requisitos no incluidos en la Ley de Inocencia Fiscal, a los fines de facilitar el ingreso de depósitos en dólares, mientras que los bancos buscan compatibilizar su política de compliance con la normativa.

Sobre el ingreso al mercado internacional de crédito, Rivas concuerda con la mirada de Caputo y sostiene que el Gobierno, de momento, “ no tiene necesidad de salir a colocar bonos en el exterior ” porque mantiene un ritmo de acumulación de reservas y hoy, en términos fiscales, “Argentina no tiene agujeros”.

Respecto del balance presentado por el banco, el CEO, que presta posición desde septiembre de 2025, entiende que la mora fue “el gran problema” que afecta la rentabilidad, aunque proyecta que disminuirá pasado el primer trimestre.

"En Argentina Week los inversores mostraron mucho optimismo"

Periodista: ¿Cómo podría caracterizar el clima de inversiones visto en el Argentina Week?

Diego Rivas: La semana fue muy positiva por varios temas. Primero porque vino todo lo que Argentina tenía para poner sobre la mesa: el Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei. También llegó “Toto” Caputo, que se puso la semana al hombro, Santiago Bausili, (el canciller) Pablo Quirno, (el director del BCRA) Nicolás Ferro, fue todo el mundo.

Fueron los gobernadores, que estuvieron toda la semana y que no son del mismo color político pero es muy importante la presencia porque habla de gobernabilidad, y después estuvieron todos los empresarios, dueños y CEOs de las empresas de Argentina. Los inversores mostraron mucho optimismo con el país, con lo que logró Milei, sobre todo desde el superávit fiscal, pero detrás de eso menor nivel de inflación, la cantidad de leyes que logró meter, al final generó un clima de mucho optimismo.

Cuando mirás las verticales que tienen que ver con la generación de dólares -agro, energía y minería- son enormes las oportunidades. Como banco al cotizar afuera estamos acostumbrados a ver inversores, pero esto fue una gran oportunidad para las empresas más chicas o que no tienen cotización al relacionarse con los inversores internacionales y mostrar de primera mano sus proyectos y planes de expansión.





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"Hoy el Gobierno no tiene necesidad de salir a colocar bonos en el exterior"

P.: En su sector, a partir de los paneles y reuniones de las que participó, ¿surgió alguna inversión o iniciativa en concreto?

D.R.: A mí lo que más me sorprende es el nivel de optimismo que vemos en todos los inversores, con ideas de poder invertir fuerte en Argentina y que eso derrame. Mucho de eso tiene que ver con las provincias que estuvieron acá, vinculadas a las oportunidades que deja la minería, oil & gas y el agro.

La otra sensación es que estuvieron muy sólidos “Toto” Caputo y Bausili. “Toto” fue súper claro. Le están pidiendo que se abra al mercado, cuando al mirar la situación argentina actual, comparada con la de un año atrás, la cantidad de leyes que pudieron aprobar y la compra de reservas que hicieron, es importante. No se termina reflejando aún por una cuestión de posición técnica, pero cuando piden abrir el mercado para salir a colocar, ¿para qué? Si hoy no tenemos necesidad de salir a colocar, con lo que está comprando de reservas podrían seguir manteniendo este ritmo.

P.: Los últimos informes de bancos internacionales señalan que una baja del riesgo país será clave para refinanciar vencimientos en el mercado de crédito internacional. Aun así, ¿considera correcta la decisión de Caputo de postergar la salida a Wall Street?

D.R.: Creo que si el Gobierno vende más bonos ahora que está comprando dólares, pone mas oferta sobre la mesa y no necesariamente logrará que el riesgo país se siga achicando. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, que tenían déficit y por eso salían a colocar al mercado, para cubrir los agujeros, hoy Argentina no tiene agujeros.

Lo único que tiene que hacer Argentina es refinanciar los vencimientos, pero para el stock creo que tiene más tiempo, compraron tres mil millones de dólares de reservas, la presión del tipo de cambio sigue siendo hacia la baja y el precio está en torno a los $1400.

Los bancos internacionales muchas veces piden hacer una colocación chica para mostrar al mercado que podes salir al mercado, y Caputo dice “el mercado ya sabe que puedo salir, no salgo porque no quiero poner mas posición de bonos de las que ya hay, seguiré amortizando así habrá más gente que venga a comprarme papeles”. No me parece mal la medida del gobierno de no salir a tocar los mercados en la medida que pueda esperar, pero el riesgo de esa medida es mucha volatilidad en el mundo. Sin embargo, con el spread que tiene, a la argentina le pega marginalmente menos.

"La mora ha sido el gran tema que afectó la rentabilidad"

P.: Viendo el último balance del banco, parece que no hay un problema de solvencia, sino de rentabilidad golpeada por la mora, a su vez compartido con otras entidades. ¿Fue tema de conversación en el evento?

D.R.: Desde el punto de vista de la banca, necesitamos que argentina crezca y ese crecimiento empiece a derramar en otros lados, ese es el desafío más grande, sobre todo porque la mora ha sido el gran tema que afectó la rentabilidad, sobre todo la mora de los individuos.

El fenómeno no estuvo vinculado tanto a la pérdida de empleo sino a la pérdida de poder adquisitivo, la gente tiene menos dinero en el bolsillo, porque las tasas reales son más altas, porque no todas las empresas ajustaron por inflación y porque los subsidios le quitaron capacidad de pago a la gente. En la medida que haya derrame y la nueva ley laboral incentive también al crecimiento, tenemos todas para que se genere empleo, dependerá de todos nosotros cómo se va generar esa oportunidad.

P.: ¿La mora tocó el pico máximo o proyecta que seguirá subiendo?

D.R.: Hay dos indicadores para medir la mora. El primero es el cost of risk, cliente efectivamente que vos mandás a pérdida. Ese pico se tocó en el cuarto trimestre del año pasado y desde ese momento vemos cómo los números vienen bajando, aunque muy lentamente respecto de los niveles que nos gustaría tener.

Lo que todavía tardará más en verse son los efectos en la cartera irregular, porque tardás un año en sacarla del balance. Entonces, como es un ratio de “cartera mala sobre cartera buena”, yo ya mandé la pérdida cuando la consideré cartera mala, entonces luego tarda en limpiarse.

Creemos que los números más altos del ratio de cartera irregular los estaremos viendo a fin de este trimestre, pero también notamos cómo viene declinando en individuos. Dependerá del clima de la Argentina, pero los números vienen mejorando.

"Este año será de transición"

P.: ¿Considera que 2026 puede ser un año de reactivación de la economía de la mano del crédito?

D.R.: Estamos en un año de transición. Creo que el nivel de mora va a terminar mucho mejor de lo que empezó el año, y va a seguir bajando en 2027. Este es un año de transición hacia un crecimiento, después la dinámica de los mercados es muy difícil saberla.

¿Qué tan rápido bajará el riesgo país? Para Argentina es muy importante porque eso genera oportunidades de financiamiento en el exterior, la baja de tasas en el mercado local, y por ende tasas más bajas reactivan. A veces es difícil calcular el timing. Lo importante es que este gobierno tiene claro que no va a negociar el superávit fiscal, y con superávit las cosas están obligadas a ordenarse y a mejorar con el tiempo.





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"Es importante quitarle volatilidad a las tasas de interés"

P.: La inflación de febrero fue de 2,9%, y el IPC núcleo dio 3,1%. ¿Cuándo estima que mejorará este indicador y cómo afecta a la dinámica de las tasas de interés?

D.R.: La inflación volvió a salir alta, pero va a tener que seguir yendo a la baja. En la medida que vos no emitas, los números se tienen que acomodar. A veces tarda más o menos por la dinámica de los mercados, pero la lógica es ese camino.

También creemos que es importante quitarle volatilidad a las tasas de interés para darle previsibilidad a las tasas que pagan las empresas, y entender mejor cómo definen sus inversiones.

P.: ¿A qué atribuye -en términos locales- la volatilidad de las tasas? Claro que el contexto global es insoslayable…

D.R.: Una guerra nunca es buena, pero ha provocado la suba de commodities. Una guerra corta hace que los commodities coticen más alto y la balanza comercial juegue a favor. Si la guerra se extiende en el tiempo, estarás en una situación mala, en nuestro caso porque las empresas necesitan del fondeo internacional para fomentar el crecimiento y eso encarece el crédito.

Volviendo al tema local, creo que tiene que ver con la situación de los pesos, no es tan sencillo. Lo dijo Bausili en Argentina Week: él hablaba de que el mundo tiende a manejar las variables a través de inflation targeting. Argentina está en un momento anterior, probablemente como se manejaban las economías en los 80 o 90, donde tenés que estar mirando el manejo de los stocks.

El sistema financiero argentino es chico y, a raíz de temas impositivos, los vasos comunicantes son menos efectivos de lo que se espera. A su vez, creo que en el pasado dejaron demasiada volatilidad en las tasas de interés, y ahora el desafío es, ya pasadas las elecciones y el cimbronazo en los mercados, tratar de darle mayor estabilidad a la volatilidad de las tasas.

"La gente está acostumbrada a que las cuotas se diluyan y hoy dejó de pasar eso"

P.: ¿Cómo podría describir la evolución de los principales instrumentos de financiación? Tarjetas de crédito, préstamos…

D.R.: La demanda de crédito está bastante baja. El saldo en tarjeta de crédito también vino bajando, en parte porque los bancos hemos sido más restrictivos al entender que la mora estaba más alta y también porque los individuos tratan de no tomar más saldos. En los casos que refinanciamos, estamos acompañando a los individuos con la cuota más baja posible.

Muchos de los préstamos que refinanciamos son a UVA, ¿por qué? Porque yo te pongo un préstamo en pesos a tasa fija, hoy pagás una cuota muy grande y con el tiempo se te va licuando, pero vos tenés una necesidad de caja hoy.

En la medida en que yo te pongo una cuota más baja y va acompañando la inflación, vas a poder salir de ese lugar. Creo que hay mucho de aprendizaje de la gente. Argentina por 20 años trabajó con tasas reales negativas, entonces la gente está acostumbrada a que las cuotas se diluyan y hoy dejó de pasar eso.

"La idea de abrir la economía es sacar a la gente de la pobreza"

P.: Menciona la necesidad de ver una “mejora” en la situación. ¿Considera, como plantean algunos economistas, que transitamos un momento de estanflación?

D.R.: Para que haya estanflación no deberías tener crecimiento y expansión estás teniendo. Lo que hay es un crecimiento diverso dependiendo de los sectores. A la industria la ves con números más flojos, pero las verticales mencionadas las ves con crecimiento fuerte.

Nosotros vemos que el PBI este año crecerá 3,5%, es un crecimiento relativamente importante. El desafío es que no es parejo y Milei fue bastante claro en esto: hay que entender cuáles son los ganadores y perdedores. Argentina tuvo una economía muy cerrada, la idea de tener una economía más abierta es sacar a la gente de la pobreza, porque le abaratás los costos para poder vivir. Creo que el desafío pasa por ahí. Como las empresas compiten en el mundo de una forma más abierta.

"La Ley de Inocencia Fiscal por ahora no tuvo la efectividad que tuvo el blanqueo”

P.: Con la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno busca impulsar la remonetización de la economía a través del ingreso de dólares al sistema. ¿Cómo se compatibiliza esa iniciativa con las políticas de compliance del banco?

D.R.: Lo primero que quiero decir es que por ahora no hemos visto, a diferencia de lo que había sucedido en el blanqueo anterior, mucha gente viniendo a ingresar depósitos. No vemos la efectividad que tuvo el blanqueo. Después, los bancos tenemos la obligación de tomar el dinero y lo dejamos en la cuenta, pero seguimos cumpliendo con los requisitos internacionales vinculados a justificar el origen de esos fondos.

Más allá del pedido puntual del Gobierno, seguimos cumpliendo con la normativa de la Unidad de Información Financiera -que depende de Economía- entonces ahí tienen una oportunidad de alinear los pedidos.