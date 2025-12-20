Una entidad financiera internacional proyectó un crecimiento de la economía argentina, pero por debajo de la estimación del Gobierno

Un informe de la BBVA Research apuntó a un crecimiento del 3% para el próximo año y previó que continuará el proceso desinflacionario.

El debate por el Presupuesto 2026 no es sólo una ventana de negociación política: es también el escenario para que el Gobierno nacional exponga las proyecciones de su modelo económico en la segunda mitad de su gestión. Aunque los referentes de economía libertaria anticipan un incremento del PBI para el 2026, el reciente estudio de una entidad financiera se presenta más cauto.

Según su Informe Situación Argentina, el equipo de investigadores de la BBVA Research anticipó un aumento del PBI en torno al 4,5% en el 2025 (en línea con la última estimación del FMI) y un crecimiento del 3% en 2026. Además, el estudio valoró que "el equilibrio fiscal y monetario siga constituyendo el pilar del programa económico para anclar expectativas", lo que proyecta una suba también en 2027.

Las estimaciones del organismo bancario discuten las proyecciones del oficialismo presentadas en el Presupuesto 2026, que estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año . Este último dato también se encuentra en debate porque alcanzar esa meta implicaría un fortalecimiento del peso nacional: esta semana, el dólar cerró a $1.475 .

Además, el Presupuesto 2026 del oficialismo considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI . En este sentido, la investigación del organismo bancario apunta a un superávit mayor, en torno al 1,6% del PBI, "contribuyendo a consolidar el proceso de desinflación hacia adelante", según exponen en su informe.

Entre sus valoraciones, la BBVA Research "estima que la política monetaria gradualmente se focalice más en acotar la volatilidad de tasas , manteniéndose positivas en términos reales; normalizar los encajes , hoy muy altos en perspectiva histórica, y proveer un marco más transparente para el control de agregados monetarios . Todo esto tras la elevada volatilidad de tasas de interés experimentada en el tercer trimestre de este año, que actualmente se sitúan en torno del 30% anual".

El informe Situación Argentina, de la BBVA Research, proyectó el crecimiento de la economía nacional para el próximo año.

A su vez, en su informe se refirió al "ajuste del esquema cambiario que definió el BCRA, ajustando desde enero próximo las bandas por inflación y el anuncio del programa de acumulación de reservas (BCRA comprará divisas en función del crecimiento de la demanda de dinero), BBVA Research sostiene que es un paso en la dirección adecuada para fortalecer la posición financiera, aunque insuficiente para garantizar solidez del balance del BCRA ante episodios de volatilidad".

El INDEC confirmó que el PBI evitó la recesión en el tercer trimestre

El Producto Bruto Interno (PBI) tuvo una leve mejora en el tercer trimestre de 2025, respecto del trimestre previo, por lo cual el INDEC confirmó que la economía argentina logró evitar la recesión. Esto había sido adelantado por los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del propio organismo oficial de estadísticas públicas.

De acuerdo con los números conocidos esta semana, entre julio y septiembre el PBI creció 0,3% versus el período abril-junio. Por lo tanto, no acumuló dos caídas trimestrales consecutivas, el parámetro que suele utilizarse para hablar de recesión en términos técnicos.

PBI tercer trimestre 2025

Por el lado de la demanda, el principal impulso lo dieron las exportaciones, que saltaron un 6,4%. Vale aclarar que en el noveno mes del año las ventas al exterior alcanzaron un récord desde octubre de 2022, según la medición desestacionalizada del INDEC.

"Es importante recordar que en julio y septiembre se registraron liquidaciones récord debido a la reducción de las retenciones (incluyendo el cupo de 0%). Dado que las importaciones cayeron (-2,7% t/t s.e.), la variación de las exportaciones netas aportó 2,3 puntos porcentuales (p.p) al incremento del PBI trimestral", señaló la consultora LCG en un informe.

En paralelo, el gasto público tuvo un avance del 0,5%, mientras que el consumo privado se incrementó un tenue 0,2%. El dato negativo fue que la inversión se hundió 6%, en un marco de fuerte inestabilidad financiera, asociada tanto al contexto electoral como a errores no forzados del Gobierno.