Sin Warren Buffett, Berkshire Hathaway volvió al mercado japonés con una millonaria emisión de deuda + Seguir en









La compañía reforzó su apuesta por Japón con una colocación de u$s1.700 millones en bonos. La operación se concretó en un contexto de volatilidad global, pero logró captar fuerte interés de inversores.

La emisión logró atraer a inversores japoneses.

Berkshire Hathaway concretó una nueva emisión de deuda en yenes por 272.300 millones (unos u$s1.700 millones), en lo que representa su primera operación de este tipo desde la salida de Warren Buffett como CEO.

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La colocación se estructuró en seis tramos, con vencimientos que van desde tres hasta 30 años. Entre ellos, los bonos a 10 años se emitieron con un diferencial de 90 puntos básicos sobre los índices de referencia y un cupón del 3,084%. En comparación, en su última operación en yenes —realizada en noviembre de 2025— la compañía había ofrecido un cupón del 2,422% para ese mismo plazo.

La operación se da en un contexto en el que el conglomerado con sede en Omaha profundiza su exposición en Japón. En los últimos años, Berkshire amplió sus participaciones en grandes casas comerciales del país y recientemente acordó una inversión cercana a los 300.000 millones de yenes en Tokio Marine Holdings, lo que reafirma su estrategia de largo plazo en ese mercado.

warren buffett.jpg El legado de Warren Buffett continúa en la compañía Grok IA Berkshire consolidó su reputación en Japón A pesar de la creciente volatilidad en los bonos del gobierno japonés —en parte impulsada por las tensiones geopolíticas vinculadas a Irán— la emisión logró atraer el interés de los inversores. De hecho, se trató de la tercera mayor colocación en yenes realizada por la compañía, detrás de su debut en 2019 por 430.000 millones de yenes y de la operación de octubre de 2024 por 281.800 millones.

Desde el mercado destacaron que el posicionamiento de Berkshire resultó clave para el éxito de la emisión. “En este tipo de entorno, los emisores menos conocidos pueden tener dificultades para salir al mercado”, señaló Shunsuke Oshida, director gerente de Manulife Investment Management. “Los emisores con un historial y exposición a Japón ofrecen seguridad, lo que facilita la participación de los inversores”, agregó.

La operación refuerza el perfil de Berkshire como uno de los emisores internacionales más activos en el mercado japonés y consolida su estrategia de diversificación geográfica en medio de un escenario global marcado por la incertidumbre financiera.