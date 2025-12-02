Billeteras virtuales: cómo afectó a los rendimientos la nueva normativa que modifica cartera de FCI Money Market Por Solange Rial + Seguir en









Diciembre arrancó con un dólar muy tranquilo, pero hubo movimientos en las tasas en pesos a corto plazo producto de dos reglamentaciones clave.

Dos nuevas regulaciones entraron en vigencia: los cambios en los encajes en moneda local y la regulación de cartera a los FCI Money Market.

Mientras que el dólar oficial inició diciembre con muy pocos cambios levemente por encima de los $1.450, las tasas comprimieron fuerte, con la excepción de las de un día, cómo consecuencia a dos nuevas regulaciones que entraron en vigencia este lunes. Por un lado los cambios en los encajes en moneda local y, por el otro, la nueva normativa que limita la composición de cartera de los FCI Money Market, instrumento central para que las billeteras virtuales generen rendimientos.

Pero antes de repasar cómo se movió el mercado en el primer día en que impactaron estas modificaciones es importante recordar de qué se tratan. Por un lado, desde el lunes, los FCI Money Market ya no pueden destinar más del 20% de su patrimonio a inversiones en caución. Cabe resaltar que a inicios de noviembre, ese ratio era 26% según la Cámara Argentina de Fondos de Inversión (CAFC).

Por el otro, entró en vigor la comunicación del BCRA que redujo en 3,5 puntos porcentuales el efectivo mínimo de los depósitos a la vista y de la caución tomadora, a la vez que incrementó en la misma magnitud los encajes integrables en títulos públicos. "Con este esquema, estimamos que los bancos liberaron alrededor de $1,95 billones de sus cuentas corrientes en el BCRA el lunes, ampliando la liquidez del sistema y empujando las tasas a la baja", reveló PPI.

Cómo se movieron las tasas de interés En el primer día con límite a las cauciones de FCI Money Markets, la tasa de caución a 1 día subió apenas 55 pbs a 20,67% TNA mientras que los títulos de tasa fija de hasta 9 meses de plazo remanente comprimieron. "Las tasas de las remu se desplomaron desde 18–19% TNA una semana atrás (e incluso 15% TNA el viernes) hasta apenas 10% TNA el lunes", amplió PPI.

Además, el lunes, las Lecaps terminaron con TEMs entre 1,8% y 2,4%, desde el rango 2,0%-2,5% del viernes. Por ejemplo, la Lecap más corta redujo su TEM de 2,23% a 1,78% tras un salto de 0,4% en su precio. A su vez, los Boncaps se ubicaron entre 2,1% y 2,5% TEM, frente al 2,3%–2,5% de la jornada previa, con la excepción del T15D5, que bajó de 1,6% a 1,3%.

Los rendimientos comprimieron ante una mejora en los precios de los títulos. "La deuda en pesos comenzó la semana con subas en todos sus segmentos, a excepción de los dollar-linked que retrocedieron un 0,2%. Tanto los duales como la curva a tasa fija subieron un 0,4%, mientras que los CER tuvieron un alza más modesta del 0,1%. Mientras tanto, el Bonte 2030 siguió avanzando luego del pago de cupón del lunes y extendió una suba del 0,6%", describió Cohen Aliados Financieros y agregó que la repo cedió hasta 18,5% TNA (desde 22,1% TNA). Qué esperar de las tasas de la curva en pesos en el corto plazo En diálogo con Ámbito, el analista financiero Leonardo Svirsky recordó que en las últimas semanas la caución bursátil venía comprimiendo su tasa, por lo que es esperable que el resto de los rendimientos también bajen paulatinamente, sobre todo la Badlar (tasa promedio que pagan los bancos privados por plazos fijos minoristas) y la TAMAR (tasa mínima que los bancos deben pagar por plazos fijos mayoristas). “En cuanto a los bonos en pesos, vienen subiendo y comprimiendo tasas, especialmente en el tramo de las Lecap. El mercado todavía está en proceso de reacomodamiento: los fondos están evaluando dónde colocar el excedente de pesos que no pueden volcar a la caución. Con el correr de los días, esa incógnita debería empezar a despejarse”, amplió.

