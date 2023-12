Bitcoin mantiene alza, pero los inversores le bajan el precio a las novedades del ETF

Bitcoin recupera, pero el lanzamiento del ETF podría no ser tan disruptivo como se esperaba.

El Bitcoin opera al alza este domingo 31 de diciembre y cotiza en torno a los u$s42.600 en el último día de 2023 . Los inversores y analistas no pierden la esperanza de que pronto llegue a los u$s43.000 , pese a la caída de 2,8% que protagonizó la criptomoneda madre en los últimos 7 días.

La política de tasas y Bitcoin

La preocupación principal radica en que si persiste una tendencia bajista en Bitcoin y no logra recuperar la zona de los u$s43.000, la caída podría persistir. No obstante, no se descarta que en 2024, otro factor podrían incitar un repunte: la reversión de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

En cuanto a otras criptomonedas, Ethereum experimenta una recuperación semanal y se acerca a los u$s2.300, luego de haber caído en los últimos días, mientras que Solana muestra una fuerte baja semanal de casi 10% y se ubica en torno a los u$s103. La caída generalizada en el mercado de las criptomonedas ha arrastrado la capitalización del mercado.