Bitcoin opera en rojo y agudiza su debilidad tras el tono duro de la Fed

El alivio inicial por la firma del memorándum de paz entre Estados Unidos e Irán impulsó a la criptomoneda, pero el rally se desinfló después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios y descartara recortes para este año, en la primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh.

El mercado cripto experimenta un desapalancamiento tras la decisión de la Fed, con inversores atentos a los datos de inflación y empleo en EEUU.

Las señales restrictivas que dejó la última reunión de la Reserva Federal (Fed) elevaron las expectativas del mercado de una suba de tasas de interés este año. En ese contexto, Bitcoin revirtió gran parte de las ganancias que había acumulado en los días previos: este jueves, la mayor criptomoneda cede cerca de un 1% , aunque logra mantenerse por encima de los u$s64.000 .

Bitcoin había llegado a tocar los u$s66.315 luego de conocerse que el presidente de EEUU, Donald Trump , firmó el Memorando de Entendimiento de paz entre Washington y Teherán . El alivio geopolítico impulsó el apetito por el riesgo entre los inversores, mientras que el petróleo y el oro bajaron con rapidez a medida que la prima geopolítica se desinflaba en los mercados financieros globales.

Sin embargo, ese optimismo no tuvo continuidad : la criptomoneda cayó con fuerza después de la decisión de la Fed, que terminó eclipsando toda la narrativa geopolítica de la semana. Por su parte, Ethereum se mantiene neutro y se sostiene en los u$s1.750. Entre las altcoins, las mayores caídas se ven en BNB (-2,7%) y XRP (-2%).

Este miércoles, el banco central estadounidense mantuvo la tasa de referencia sin variaciones , en el rango de 3,50%-3,75%, en línea con lo que esperaba el mercado y en lo que constituye su cuarta pausa consecutiva en el año. Se trató, además, de la primera reunión de Kevin Warsh como nuevo presidente del organismo.

"Más allá de la comunicación, el mensaje de fondo fue claramente restrictivo. Quienes esperaban señales más favorables a una baja de tasas encontraron una Reserva Federal que continúa priorizando la lucha contra la inflación", planteó Daniel Siluk, gestor de carteras de Janus Henderson.

Y agregó que "el mensaje transmitido por Warsh sugiere que la credibilidad del banco central dependerá, principalmente, de su capacidad para contener las presiones inflacionarias".

De hecho, las nuevas proyecciones de la Fed eliminaron la posibilidad de recortes de tasas para este año. El organismo prevé una inflación más persistente de lo estimado previamente y, a la vez, revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento económico.

Desapalancamiento en el mercado cripto

Además, la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, destacó que "los flujos de los ETF de criptoactivos volvieron a terreno negativo, mientras que se observó una disminución del interés abierto en los contratos de futuros, una moderación de las tasas de financiación y un aumento de las liquidaciones de posiciones largas, lo que indica un proceso de desapalancamiento del mercado tras la decisión de la Fed".

Afirmó que "los inversionistas siguen de cerca los próximos datos de inflación y del mercado laboral en Estados Unidos, que serán determinantes para ajustar las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria".

Y concluyó: "En el corto plazo, la dirección del BTC continuará estrechamente ligada al comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, la fortaleza del dólar y la capacidad de que los flujos institucionales a través de los ETF vuelvan a sostener la demanda por el activo".