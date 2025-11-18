Bitcoin se desploma a casi u$s90.000 y analistas temen que toque fondo en 2026







Algunos expertos advirtieron sobre un futuro con más caídas para la principal criptomoneda, mientras que otros esperan con optimismo un repunte.

Mientras algunos analistas ven un futuro con nuevos máximos, otros vaticinan un desplome para el año que viene.

El mercado de criptomonedas opera a la baja, liderado por Bitcoin (BTC), que retrocede 4,3% hasta u$s91.453, según Binance. Sin embargo, más temprano en la madrugada de este martes, llegó a perforar la marca de los u$s90.000. En la misma línea cae Ethereum (ETH), que recorta 4,2% hasta u$s3.058.

Las altcoins siguen también esta tendencia; XRP baja 3,7%, mientras que BNB recorta 1,5% y Solana (Sol) hace lo propio por 2,5%; más atrás le siguen TRON (TRX), que retrocede 1,6%, Lido Staked Ether (STETH), que pierde 4,2% y Dogecoin (DOGE), que anota mayoría de pérdidas por 3,1%.

Embed ¿Cuál es el futuro de Bitcoin? A pesar de que BTC haya caído hasta u$s89.000 —marcó su nivel más bajo en siete meses— un reconocido analista de cripto hizo una audaz predicción en su cuenta de X, donde señaló que la principal criptodivisa tocaría fondo en octubre de 2026. Se trata de Ali Martinez, quien basó su proyección en una tendencia histórica de los mercados bajistas de BTC, que suelen durar "364 días".

El experto se basó en dos antecedentes de mercado. El primero del propio de 2017-18, cuando Bitcoin tocó fondo en diciembre de 2018 tras alcanzar su máximo en diciembre de 2017; el segundo del mercado 2021-22, cuando BTC alcanzó su punto más bajo en noviembre de 2022 tras registrar máximos en el mismo mes del año anterior.

“Suponiendo que Bitcoin alcanzó un máximo de mercado el 6 de octubre en u$s126.200, el próximo mínimo podría alcanzarse en octubre de 2026, presentando una oportunidad ideal de compra”, sentenció Martinez.

Desde el máximo histórico de Bitcoin, el mercado cripto borró u$s1,2 billones en capitalización, lo que equivale al 28% de su valor total. “Se puede decir con seguridad que las criptomonedas acaban de experimentar su ‘mercado bajista de 2025’”, señaló el comentarista de mercados de capitales, The Kobeissi Letter. Por otra parte, el popular estratega de Wall Street Tom Lee difiere de estas proyecciones y, por el contrario, sugiere que el “próximo” máximo del ciclo cripto podría estar a entre 12 y 36 meses. Mientras tanto, el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas acentuó su "miedo extremo" a niveles que no se veían desde febrero.

Temas Bitcoin

Criptomonedas