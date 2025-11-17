Bitcoin toca mínimos de seis meses; fuertes salidas de capital y baja expectativa por el recorte de tasas en EEUU







La confianza en el mercado cripto baja luego de una gran oleada de liquidaciones. A cuánto cotizan hoy las principales criptodivisas.

El mercado se muestra reacio a las inversiones y compras dentro del mercado cripto. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera levemente a la baja en la jornada del lunes. Bitcoin (BTC) cae 1,6% a u$s93.970, tras tocar mínimo de seis meses —u$s93.043 en las últimas horas— y recortar 10% la semana pasada. Por su parte, el precio de Ethereum (ETH) corrigió 1,3% y ahora cotiza a u$s3.127.

En lo que respecta a las altcoins, se puede observar una tendencia bajista, Solana (Sol), Lido Staked Ether (STETH), BNB y Tron (TRX) muestran ligeras caídas. Por otra parte, XRP es la única que muestra un tímido crecimiento.

Embed EFTs y el mercado estadounidense, dos razones para la corrección El mercado cripto experimenta en las últimas 24 horas una oleada de liquidaciones por un total de más de 620 millones de dólares. De las mismas, el 70% provienen de posiciones largas en Bitcoin y Ethereum. Uno de los factores que profundizó este proceso fue las salidas netas de capital de los ETFs al mercado estadounidense.

De hecho, el jueves pasado registraron salidas de capital por casi 870 millones de dólares, el segundo nivel más alto jamás registrado. Esta presión por la venta de BTC perjudica la confianza institucional en este ámbito. Ante este panorama, los analistas proyectan una demanda moderada.

En esta línea, también advierten sobre una caída de BTC y ETH, por debajo de 90.000 y 3.000, respectivamente. En cuanto a Bitcoin, esto podría significar una reversión de tendencia más duradera, mientras que con Ethereum puede provocar una venta masiva en cadena hacia la zona de los u$s2.700.

A este factor se le suma que los traders operan con cautela, luego de que la baja expectativa por el recorte de las tasas de interés institucional en el futuro. Los futuros de las tasas implica un 40% de probabilidad de un recorte en la reunión de la Fed del 10-11 de diciembre, por debajo del 90% de principios de este mes.

