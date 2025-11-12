Bitcoin y otras criptomonedas se mantienen estables ante la expectativa del fin del shutdown en EEUU

El mercado de criptomonedas opera levemente al alza este miércoles. Bitcoin (BTC) recorta 0,2% . De esta forma, la principal criptodivisa del mundo se ubica en u$s104.869 , indica Binance . Por su parte, Ethereum sube 0,1% y se ubica en los u$s3.497.

El bajo movimiento dentro del mercado cripto se debe principalmente a las expectativas por lo que sucederá hoy. Y es que el cierre más largo de la historia del Gobierno federal de Estados Unidos —este miércoles se cumplen 43 días desde el comienzo— está cada vez más cerca de llegar a su fin .

Luego de siete semanas de votaciones fallidas y gracias a un grupo de ocho demócratas moderados que negociaron con la mayoría republicana, el Senado aprobó un paquete presupuestario que permitirá reabrir la administración pública . Esto se logró bajo la condición de que se garanticen los subsidios alimentarios para personas de bajos recursos hasta septiembre del próximo año.

El cierre tuvo un impacto profundo en la economía real estadounidense; se les suspendió tanto sueldo como empleo a miles de trabajadores públicos , se redujo en un 10% el tráfico aéreo porque los controladores dejaron de acudir ante la falta de sueldo.

De esta forma, lo aprobado el pasado lunes se convirtió en un pequeño triunfo para Donald Trump, luego del revés sufrido en las elecciones locales de la semana pasada, en la que los demócratas se impusieron con claridad en la alcaldía de Nueva York y en los gobiernos estatales de Nueva Jersey y Virginia.

Expectativas en la Cámara de Representantes

Hoy es el turno de la Cámara de Representantes, donde se decidirá si se ratifica la resolución y, por ende, entra o no en vigor. En esta Cámara los republicanos mantienen una mayoría ajustada, mientras que los demócratas buscarán evitar lo que sucedió en el Senado. Ante este contexto, el mercado cripto opera con cautela, mientras se especula con un rebote para una posterior tendencia alcista, en caso de aprobarse.