Bitcoin perfora los u$s101.000, mientras espera los efectos de la reapertura del gobierno de EEUU

Predomina una tendencia mixta entre las principales criptodivisas, con expectativas de un repunte luego del fin del shutdown más largo de la historia de Estados Unidos.

Las criptodivisas esperan un rebote tras la reapertura del Gobierno de EEUU. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas opera a la baja este jueves. Bitcoin (BTC) recorta 0,5%. De esta forma, la principal criptodivisa del mundo se ubica en u$s100.800, indica Binance. Por su parte, Ethereum baja 0,8% y se ubica en los u$s3.363.

Por su parte, las altcoins anotan mayoría de ganancias, lideradas por XRP, que sube 3,1% y BNB, que repunta 1,2%. Asimismo, TRON (TRX) repunta 0,5% y Dogecoin (DOGE) sube 1,3%. Mientras tanto, Solana (Sol) cede 1,5%, y Lido Staked Ether (STETH) recorta 1%.

Embed El fin del shutwdown, un paso hacia adelante En la jornada del miércoles, la Cámara de Representantes aprobó la ley que puso fin al cierre de gobierno de 43 días, el más largo de la historia de Estados Unidos. La votación terminó 222 a 209, con seis demócratas votando a favor y dos republicanos, en contra.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", declaró el presidente de EEUU, Donald Trump, quien firmó la ley una vez aprobada. De esta forma, el fin del shutdown supone un paso hacia adelante para la administración actual, pero que abre interrogantes con respecto al mercado cripto.

En primera instancia, la reapertura ayudó a estimular cierto interés por el riesgo. Sin embargo, una vez que se reactiven los diversos sectores apaleados por el cierre se espera que se publiquen los datos económicos actualizados, cuyo impacto en la economía estadounidense puede ser negativo.

En ese sentido, la respuesta por parte del mercado cripto puede venir de la mano de un rebote, ya que estas monedas funcionan como activos de riesgo.

