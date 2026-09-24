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24 de septiembre 2026 - 09:51

Bitcoin pierde impulso y cae a los u$s83.500 por el rebote del petróleo y los rendimientos récord de los bonos

Las criptomonedas revierten parte de las ganancias de septiembre ante un doble golpe: el crudo Brent rompe una racha de seis bajas consecutivas y los rendimientos del Tesoro trepan a máximos que no se veían desde 2004.

¿A cuánto cotiza Bitcoin esta jornada?

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Bitcoin (BTC) cede cerca de un 3% y cotiza en torno a los u$s83.500, revirtiendo parte de las ganancias acumuladas durante septiembre. Ethereum (ETH) acompaña la caída con una baja similar y pierde los u$s2.700. Entre las altcoins, los descensos son más pronunciados: XRP, Zcash (ZEC) y Dogecoin (DOGE), entre otros, registran pérdidas superiores al 6%.

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El primero fue que el crudo Brent superó nuevamente los u$s100 por barril, poniendo fin a una racha de seis sesiones consecutivas de descensos que había contribuido a aliviar las preocupaciones sobre la inflación y a mejorar el sentimiento del mercado. La reversión reaviva los temores sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y complica el escenario para la Reserva Federal (Fed).

El otro detonante fue el mercado de deuda. El Tesoro estadounidense colocó el miércoles u$s70.000 millones en bonos a cinco años, que encontraron una demanda débil y cerraron con una rentabilidad del 5,033%, la más alta desde 2006 y unos tres puntos básicos por encima del nivel previo a la subasta.

La presión se extendió a lo largo de toda la curva. El rendimiento del bono a dos años —el más sensible a las expectativas sobre la política de la Fed— trepó más de 11 puntos básicos hasta el 4,889%, su nivel más alto desde mayo de 2024. El bono a 30 años avanzó más de 9 puntos básicos hasta el 5,398%, alcanzando su máximo desde 2004.

Rendimientos más altos en la deuda pública elevan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan intereses como Bitcoin y encarecen el financiamiento utilizado para sostener posiciones apalancadas, dos factores que presionan estructuralmente sobre el mercado cripto.

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