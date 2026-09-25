Bitcoin rebota hasta los u$s84.000 y el mercado cripto vuelve al verde pese a los bonos de EEUU

La principal criptomoneda avanza en una jornada de recuperación tras una semana de alta volatilidad. Chainlink lidera las subas entre las altcoins con un alza del 14%. Irán y EEUU negocian un acuerdo por fases para reabrir el estrecho de Ormuz y el petróleo modera su escalada.

Bitcoin (BTC) avanza cerca de un 1,7% este viernes y repunta hasta los u$s84.000 , en una jornada de recuperación para el mercado cripto tras varios días de elevada volatilidad. A nivel semanal, la principal moneda del mercado mantiene una suba semanal de más de 8%, mientras que a nivel mensual ese incremento es de 7,5%.

Ethereum (ETH) suma un 2,6% y pugna por consolidarse por encima de los u$s2.700. Entre las altcoins, las subas son más pronunciadas: XRP , Solana (SOL) , Dogecoin (DOGE) , Cardano (ADA) y Chainlink (LINK) registran alzas que van desde el 4% hasta el 14% en el caso de este último token.

La recuperación llega luego de una semana en la que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense golpearon con fuerza al mercado cripto.

El bono a 10 años alcanzó niveles no vistos desde 2007, mientras que el Treasury a 30 años se mantiene cerca de máximos desde 2004, impulsado por los comentarios restrictivos de distintos miembros de la Reserva Federal (Fed) que anticipan un ciclo de endurecimiento monetario más prolongado.

La semana pasada, la Fed subió las tasas 25 puntos básicos, y los funcionarios del organismo advirtieron que la persistencia de la inflación podría forzar nuevas alzas. El rendimiento del bono a 10 años ronda actualmente el 5,2%.

Tasas más altas reducen el atractivo de los activos volátiles y especulativos sin rentabilidad fija como Bitcoin, al tiempo que endurecen las condiciones de liquidez globales.

Irán y EEUU negocian una reapertura del estrecho de Ormuz

En el frente geopolítico, el petróleo modera su escalada este viernes tras conocerse que Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo por fases: Teherán permitiría la navegación a través del estrecho de Ormuz a cambio de que Washington levante su bloqueo económico y de que Irán recupere potencialmente el acceso a activos congelados.

El canciller iraní Abbas Araghchi fue más allá y ofreció ante periodistas y académicos en Nueva York una propuesta de siete días para reabrir el estrecho, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones. Pese a la moderación del día, el crudo se mantiene en niveles elevados, por encima del u$s100 en el caso del Brent.