Cedears: Strategy saltó 8% tras el anuncio de nuevas compras de Bitcoin + Agregar ámbito en









Los Cedears de la empresa subieron un 8% luego de que sus tenencias de Bitcoin crecieran hasta 846.000 unidades.

Los Cedears de la empresa subieron un 8% luego de que sus tenencias de bitcoin crecieran hasta 846.000 unidades.

Strategy volvió a acelerar su apuesta por Bitcoin y sus acciones y Cedears reaccionaron al alza, luego de que la compañía fundada por Michael Saylor informara una nueva compra de la criptomoneda durante la última semana. La operación refuerza la estrategia que convirtió a la empresa en uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Strategy compró 950 Bitcoins por aproximadamente u$s75,7 millones entre el 14 y el 20 de septiembre. El precio promedio pagado fue de u$s79.670 por Bitcoin.

Con esta adquisición, la compañía elevó sus tenencias totales a 846.000 BTC, adquiridos por un costo acumulado cercano a u$s63.800 millones, incluyendo gastos y comisiones.

Al precio de mercado informado, el paquete tenía un valor aproximado de u$s71.900 millones. El precio promedio de compra de toda la posición se ubicó en torno a u$s75.416 por Bitcoin.

Los Cedears de la empresa subieron un 8% luego de que sus tenencias de bitcoin crecieran hasta 846.000 unidades. Los Cedears de Strategy crecen ante la noticia La nueva operación fue financiada con el efectivo en dólares disponible de Strategy, en lugar de recurrir directamente a una nueva emisión de acciones para obtener los fondos. El documento presentado ante la SEC también muestra que durante el mismo período la empresa utilizó u$s174 millones de efectivo para recomprar acciones preferentes STRC.

La noticia tuvo impacto inmediato en Wall Street: las acciones de Strategy subieron después de conocerse la compra un 8%, mientras que sus Cedears avanzaron en la misma medida en el mercado local, en una jornada en la que los inversores volvieron a prestar atención a la política de acumulación de Bitcoin de la compañía. La operación también muestra cómo la empresa está combinando su estrategia de acumulación de Bitcoin con una administración más activa de su estructura financiera. En junio, Strategy había presentado un nuevo marco de gestión de capital que le otorgó mayor flexibilidad para utilizar sus activos digitales, emitir valores y eventualmente recomprar acciones o títulos preferentes.

Temas Cedears

empresa

Bitcoin