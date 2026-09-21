Bitcoin sube a su máximo nivel desde enero luego de la aprobación de una normativa cripto en EEUU

El mercado cripto arranca la semana con fuertes subas impulsadas por el movimiento regulatorio de la Comisión de Bolsas y Valores y la caída del petróleo, que alimenta el apetito por el riesgo.

Bitcoin (BTC) avanza cerca de un 5% este lunes y supera los u$s85.000, la primera vez que alcanzó ese nivel desde el 31 de enero. Ethereum (ETH) roza los u$s2.700 tras repuntar más de un 6% en las últimas 24 horas. El resto de las altcoins también sube con fuerza, con revalorizaciones de doble dígito en algunos casos, como el de Monero (XMR) .

El salto del bitcoin por encima de los u$s85.000 tuvo un efecto inmediato en el mercado de derivados: según datos de CoinGlass , el movimiento desencadenó liquidaciones de posiciones en corto por u$s262,30 millones en apenas una hora, lo que amplificó el impulso alcista.

Parte del optimismo responde a un movimiento regulatorio de peso. Tras la fallida votación en el Senado sobre la Clarity Act —que buscaba distribuir la supervisión del mercado cripto entre la SEC y la CFTC según el tipo de activo— el regulador bursátil no tardó en tomar la iniciativa por su cuenta.

La Comisión de Bolsa y Valores lanzó una esperada "exención para la innovación" que habilita la negociación "onchain" de acciones tokenizadas.

Bajo el nuevo esquema, determinadas plataformas de negociación —denominadas plataformas de valores tokenizados— contarán con una exención condicional de cinco años para no ser clasificadas como "bolsas" a efectos regulatorios.

La medida es vista por el mercado como un avance significativo hacia la integración de los activos digitales en el sistema financiero tradicional, en ausencia de una ley integral que defina el marco de supervisión del sector.

El petróleo afloja y mejora el clima de riesgo

El otro motor de la jornada es la caída del petróleo. El crudo Brent retrocede alrededor de un 2% ante señales de aumento de la oferta desde Medio Oriente y cotiza en torno a los u$s101 por barril, lejos de los casi u$s108 que llegó a tocar la semana pasada. El West Texas cae por debajo de los u$s100 y ronda los u$s98.

La moderación en los precios energéticos alivia las presiones inflacionarias y mejora el apetito por los activos de riesgo, en un contexto en el que el mercado sigue calibrando los próximos movimientos de la Reserva Federal.