Wall Street acelera la tokenización: la SEC habilita acciones en blockchain y abre un debate sobre Bitcoin

El regulador estadounidense lanzó una exención por cinco años para negociar determinadas acciones tokenizadas y facilitar operaciones “onchain”. Bitcoin reaccionó con una fuerte suba, aunque Peter Schiff advirtió que la medida podría restarle atractivo a la criptomoneda.

Al principio Bitcoin fue alcista ante la decisión de la SEC, pero no todos los analistas están de acuerdo.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dio un paso clave hacia la incorporación de blockchain a los mercados tradicionales al habilitar un régimen temporal para la negociación “onchain” de determinadas acciones tokenizadas . La decisión promete operaciones más flexibles y liquidaciones más rápidas y, al mismo tiempo, abrió un nuevo debate sobre el impacto que la expansión de estos instrumentos podría tener sobre Bitcoin.

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La denominada “Exención para la Innovación” tendrá una vigencia de cinco años y permitirá que determinadas plataformas de valores tokenizados operen bajo una exención condicional que evita que sean consideradas “bolsas” bajo la normativa tradicional estadounidense.

El régimen también contempla una exención temporal para determinados proveedores de liquidez que participen mediante creadores de mercado automatizados (AMM), una infraestructura basada en contratos inteligentes utilizada ampliamente dentro del ecosistema de activos digitales.

La medida llegó después de que el Congreso estadounidense no lograra avanzar con la CLARITY Act , el proyecto que buscaba establecer un marco regulatorio más amplio para los activos digitales y delimitar, entre otros puntos, las competencias de la SEC y de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

“A principios de esta semana, el Congreso no consiguió avanzar con la CLARITY Act, pese a los incansables esfuerzos de muchas personas. Por ello, hoy la Comisión de Bolsa y Valores está dando un paso importante, dentro de las competencias que le otorga la ley, para llevar los mercados de capitales estadounidenses a la era digital”, explicó el presidente de la SEC, Paul Atkins.

Qué son las acciones tokenizadas

La tokenización consiste en representar mediante un token registrado en blockchain la propiedad sobre un activo financiero tradicional.

En el esquema habilitado por la SEC, las acciones tokenizadas deberán otorgar a sus propietarios los mismos derechos y privilegios que las acciones tradicionales equivalentes. Esto incluye derechos económicos, como el cobro de dividendos, y políticos, como la posibilidad de votar.

El régimen no contempla, en cambio, productos sintéticos que simplemente repliquen el precio de una acción sin representar la propiedad efectiva del activo subyacente.

Además, antes de habilitar la negociación de una acción tokenizada por un tercero no vinculado al emisor, las plataformas deberán notificar a la compañía correspondiente y darle la posibilidad de objetar su incorporación.

La SEC también estableció otras condiciones. Los contratos inteligentes utilizados deberán ser auditables y públicos y operar sobre una red distribuida pública y sin permisos. Además, si se suspende la negociación de una acción en su mercado principal, también deberá detenerse simultáneamente la operatoria de su versión tokenizada.

La medida supone un nuevo avance en uno de los principales experimentos de Wall Street con la tecnología blockchain. La posibilidad de representar acciones, bonos y fondos mediante tokens podría facilitar su transferencia entre inversores y plataformas, reducir intermediarios y acelerar la liquidación de las operaciones.

Mientras el mercado tradicional estadounidense funciona bajo un esquema de liquidación T+1, la utilización de blockchain abre la posibilidad de acercarse a una liquidación prácticamente inmediata y ampliar las posibilidades de negociación más allá de los horarios convencionales. Citi estima que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar los u$s5,5 billones hacia 2030.

Bitcoin subió tras la decisión de la SEC

La decisión regulatoria también tuvo repercusiones sobre el mercado de criptomonedas. Bitcoin superó los u$s80.000 después del anuncio y llegó a operar alrededor de los u$s81.290 el 19 de septiembre, con una suba diaria cercana al 1,6%.

Una de las interpretaciones del mercado es que el reconocimiento formal por parte de la SEC de la infraestructura blockchain como herramienta para negociar valores regulados supone una validación institucional de la tecnología sobre la que se desarrollaron los mercados cripto.

Las acciones tokenizadas también podrían integrarse con las finanzas descentralizadas (DeFi), utilizarse como garantía en operaciones financieras, incorporarse a protocolos de préstamos o combinarse con stablecoins dentro de fondos de liquidez.

Sin embargo, no todos consideran que la expansión de la tokenización sea una buena noticia para Bitcoin.

La SEC avanza en los activos tokenizados tras el fracaso de Clarity Act freepik.es

Peter Schiff advierte que la tokenización podría competir con Bitcoin

Peter Schiff, uno de los críticos históricos de Bitcoin, cuestionó la reacción positiva de la criptomoneda y sostuvo que el mercado interpretó de manera equivocada la decisión de la SEC.

“La fuerte suba de Bitcoin tras el anuncio de la SEC sobre las acciones tokenizadas no tiene sentido. La noticia es, en realidad, bajista para Bitcoin”, afirmó.

Su argumento parte de una hipótesis de sustitución. Según Schiff, si los inversores pueden tener activos digitales respaldados por acciones reales y acceder a algunas de las características asociadas al universo cripto, como la negociación permanente y las transferencias mediante blockchain, pero al mismo tiempo recibir dividendos y conservar derechos como accionistas, Bitcoin podría perder parte de su atractivo relativo.

Las acciones tokenizadas, según esa interpretación, combinarían algunas ventajas tecnológicas de los activos digitales con la propiedad de compañías que generan ingresos y beneficios.

La lectura alcista para Bitcoin, sin embargo, apunta en la dirección contraria: la incorporación de blockchain a los mercados regulados podría ampliar la adopción de esta infraestructura y acercar nuevos inversores institucionales al ecosistema de activos digitales.

En cualquier caso, ambos instrumentos tienen características diferentes. Una acción tokenizada continúa representando una participación en una compañía y otorga derechos sobre ella. Bitcoin, por el contrario, funciona como un activo digital descentralizado y escaso, que parte de sus inversores utiliza como reserva de valor y como alternativa frente a los sistemas monetarios tradicionales.

La SEC avanza mientras el Congreso demora la regulación cripto

La “Exención para la Innovación” también muestra un cambio en la estrategia regulatoria estadounidense. Frente a las dificultades del Congreso para aprobar un marco integral para los activos digitales, la SEC decidió avanzar dentro de las facultades que ya posee.

El organismo había dado otras señales en esa dirección durante los últimos meses, con propuestas destinadas a facilitar determinadas ofertas de criptoactivos y a modernizar las normas aplicables a los agentes de transferencia, incluyendo explícitamente la posibilidad de utilizar registros basados en blockchain para documentar la propiedad de valores.

La exención actual es temporal y estará vigente durante cinco años. Durante ese período, la SEC analizará el funcionamiento del nuevo esquema y recibirá comentarios sobre posibles modificaciones y próximos pasos.

Así, mientras el Congreso continúa discutiendo un marco legislativo de mayor alcance, Wall Street comienza a experimentar con una integración más profunda entre las finanzas tradicionales y la infraestructura desarrollada originalmente alrededor del universo cripto.