Bitcoin se afirma en los u$s85.000 y apunta a algo que solo ocurrió una vez: subir en julio, agosto y septiembre + Agregar ámbito en









La principal criptomoneda acumula una suba de más del 10% en lo que va de septiembre, tras avanzar 4,8% en julio y 25,2% en agosto. El único antecedente similar se remonta a 2012.

A cuánto cotiza Bitcoin esta jornada. Kaboompics.com

Bitcoin (BTC) se mantiene en torno a los u$s85.000 este miércoles, mientras que Ethereum (ETH) opera por encima de los u$s2.700. Entre las altcoins predomina el sentimiento alcista, con excepciones como Tron (TRX) y Monero (XMR), en una jornada de pausa tras el fuerte rebote reciente.

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La mejora de los flujos de capital hacia los ETF spot de bitcoin fue uno de los principales motores del repunte de las últimas sesiones. A eso se sumaron los nuevos avances regulatorios en Estados Unidos, que compensaron en parte la decepción del mercado por el fracaso de la Ley Clarity en el Congreso.

Un hito que solo ocurrió una vez Los analistas advierten que Bitcoin está en camino de lograr algo sin casi precedentes: encadenar subas en julio, agosto y septiembre. En lo que va del mes, la criptomoneda acumula un alza superior al 10%, luego de haber avanzado un 4,8% en julio y un 25,2% en agosto.

El único antecedente similar data de 2012, cuando los precios subieron un 41% en julio, un 6,9% en agosto y un 24,4% en septiembre. Los expertos advierten, sin embargo, que la historia no es necesariamente un indicador del comportamiento futuro del mercado, dado que el contexto actual no tiene parangón con el de aquel entonces.

El petróleo cede y la IA impulsa al Nasdaq Dos factores externos también favorecieron el clima de riesgo. Por un lado, el crudo Brent cayó por debajo de los u$s100 por barril luego de que Irán y Estados Unidos escenificaran un acercamiento diplomático en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, aliviando las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

Por otro, la euforia en torno a la inteligencia artificial se reavivó tras el éxito del agente Muse AI de Meta, que llevó al Nasdaq Composite a alcanzar nuevos máximos históricos y mejoró el apetito general por los activos de riesgo.

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