Bitcoin sube 7% y coquetea con la barrera de los u$s26.000 tras el dato de inflación de EEUU

Embed

Los precios al consumo en Estados Unidos subieron en febrero un 6% interanual, en un entorno de fuerte encarecimiento del alquiler de viviendas, pero los economistas están divididos sobre si el alza será suficiente para empujar a la Reserva Federal a elevar de nuevo la tasa de interés tras la quiebra de dos bancos regionales.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 0,4% el mes pasado tras acelerarse un 0,5% en enero, informó el martes el Departamento de Trabajo, lo que redujo el aumento interanual del IPC al 6% en febrero, la menor alza anual desde septiembre de 2021.

Mientras los mercados de renta variable se desangran por la crisis desatada por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), las criptomonedas no tuvieron movimiento bajista. Según algunos expertos, esto se debe a que la caída de SVB cambiará por completo los planes de la Reserva Federal (Fed) en lo que a la política monetaria se refiere. Tanto es así que prestigiosas firmas como Goldman Sachs pronostican que el banco central no subirá las tasas en marzo, mientras que Nomura advierte que el FOMC podría decidir un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana.

“En teoría, lo peor de la crisis debería haber quedado atrás, ya que el Gobierno estadounidense garantizó a todos los depositantes de los bancos que se hundieron la semana pasada. Pero la crisis seguramente hará que la Fed se piense dos veces qué hacer en la reunión de la semana que viene”, explicó Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Esta experta recalca que los precios de los futuros de los fondos de la Reserva Federal sugieren que hay algo más del 70% de probabilidades de una suba de 25 puntos básicos el mes que viene, y algo menos del 30% de probabilidades de que no haya subida de tipos. “Esto supone un gran cambio desde la semana pasada”, sentencia.

bitcoin criptomonedas dólar Pixabay

“Un dato del IPC en línea, o idealmente más suave de lo esperado, podría alimentar la expectativa de “no suba” por parte de la Fed, mientras que un dato del IPC más fuerte de lo esperado podría no alimentar la expectativa de una subida de tipos por parte de la Fed, ya que muchos inversores instarán a la Fed a dejar de subir los tipos de interés y a ser pacientes sobre el impacto en la inflación que podría venir con el retraso”, concluyó.

Los criptoactivos reaccionaron de forma negativa a la última lectura del IPC, aunque no pasó mucho tiempo hasta que la crisis desatada por SVB ha dado un vuelco a todo el mercado. Según Michael van de Pöppe, CEO y fundador de la firma de inversión Eight, lo ideal para el precio de la criptomoneda líder sería ver algún período de consolidación antes de que se publique el dato de inflación. Asimismo, señala que cualquier dato menor a los esperados por el consenso será “positivo para el bitcoin, ya que no veremos subidas de tipos por parte de Powell”.