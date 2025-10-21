Bitcoin vuelve a caer y perfora un soporte clave en medio de las tensiones comerciales

La principal criptomoneda cotiza en torno a los u$s108.000 tras romper la media móvil de 200 días. Mientras algunos analistas ven una "depuración saludable", el mercado muestra señales de miedo ante la proximidad de la cumbre Trump-Xi Jinping.

El entusiasmo en el mercado cripto se evaporó . Bitcoin retrocede 1,9% este martes y perforó un umbral técnico clave al cotizar apenas arriba de los u$s108.000 , quebrando la media móvil exponencial (EMA) de 200 días ubicada en u$s109.500. El movimiento ocurre mientras el mercado espera con ansias la reunión prevista para la próxima semana entre Donald Trump y Xi Jinping en Seúl.

La ruptura de ese soporte técnico podría anticipar debilidad en el mediano plazo . Si se replica el patrón de correcciones anteriores de magnitud similar, el activo digital podría testear el nivel psicológico de los u$s100.000, un piso crítico para la continuidad del ciclo alcista.

Los inversores de corto plazo, que según datos de BGeometrics compraron en promedio por encima de los u$s113.000, podrían intensificar la presión vendedora ante pérdidas de varios puntos porcentuales . La resistencia más cercana se consolidó nuevamente en torno a los u$s110.000.

Ni siquiera las recientes compras por parte de la mayor tesorera de Bitcoin, Strategy, lograron apuntalar el precio, mientras que los flujos hacia los fondos cotizados (ETF) especializados muestran signos de debilitamiento .

Ethereum (ETH) profundiza las pérdidas con una baja superior al 3%, cediendo hasta los u$s3.840 . El rojo también predomina en las altcoins: resaltan las pérdidas de ChainLink (-7,8%), Toncoin (-4,9%) y Avalanche (-4,5%).

El Índice de Miedo y Codicia Cripto continúa reflejando un escenario de "miedo" en el mercado. Estas lecturas históricamente señalan oportunidades potenciales de compra, pero también indican la escasa convicción de los inversores en un rebote de corto plazo.

Optimismo entre analistas pese a la corrección

A contramano del sentimiento del mercado, la mayoría de los analistas mantiene una visión constructiva. En un informe reciente, Glassnode calificó las últimas caídas como una "depuración, no un fracaso" del rally, argumentando que el apalancamiento se redujo, se compraron coberturas y las posiciones se limpiaron.

La firma destacó que el interés abierto en futuros y las tasas de financiamiento cayeron drásticamente, los flujos de ETF se tornaron neutrales y las métricas de ganancias en cadena muestran que los operadores están asumiendo pérdidas sin capitular completamente. Para Glassnode, esto constituye una señal de normalización defensiva más que de colapso estructural.

Arca, firma de inversión en activos digitales, comparte ese diagnóstico. Los expertos de la compañía sostienen que las ventas de los últimos días responden más a un "reinicio" del ciclo alcista que a su colapso, aunque advierten que llevará tiempo recuperar el terreno perdido tras la liquidación masiva de posiciones apalancadas desencadenada por el repunte de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

En su último reporte, Arca identificó signos de "sanación estructural", como el aumento del 15% en los volúmenes de los exchanges y el incremento de contratos perpetuos descentralizados.

En el horizonte: IPC y decisión de la Fed

En el plano macroeconómico, los inversores aguardan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de Estados Unidos previsto para esta semana. El dato será la referencia más importante para la Reserva Federal (Fed) antes de su reunión de la próxima semana, donde el mercado anticipa de forma casi unánime un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

Sin embargo, no existen certezas sobre la publicación del dato, debido a que el cierre del gobierno de Donald Trump por la parálisis presupuestaria en el Congreso mantiene cerrada las agencias federales desde el 1 de octubre, algo que la administración republicana espera que finalice esta semana.