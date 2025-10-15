Bitcoin rebota tras la mayor liquidación de la historia: el mercado cripto respira, aunque mantiene la cautela







Pese al reciente colapso de apalancamiento por la amenaza arancelaria de Trump a China, los analistas mantienen perspectivas positivas gracias a la señal "dovish" de Powell sobre el fin del endurecimiento cuantitativo de la Fed.

En el segmento de altcoins, predominan las subas. freepik.es

La cautela marca la tónica en el mercado de criptomonedas, al igual que la jornada previa. Bitcoin (BTC) muestra un repunte moderado y se ubica en torno a los u$s112.000 en la jornada del miércoles, mientras que Ethereum (ETH) registra un alza del 3,6% en las últimas 24 horas y apunta a consolidar la barrera de los u$s4.100.

En el segmento de altcoins, predominan las subas. Solana (SOL) trepa 4%, en tanto que Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) y Tron (TRX) avanzan en menor medida. XRP (+2,4%) gana posiciones frente a Binance Coin (BNB), que sube 1%. El resto de los tokens opera con movimientos acotados.

El fantasma de los aranceles El mercado aún procesa el impacto del reciente colapso de apalancamiento —el mayor de la historia del ecosistema cripto— desatado tras la amenaza arancelaria de Donald Trump contra China. Ayer, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que la suba de tarifas del 100% al gigante asiático "depende" de los movimientos de Beijing, aunque Trump intentara distender el clima.

No obstante, los analistas sostienen que el mercado mantiene fundamentos sólidos y proyecciones alentadoras. Firmas especializadas como Glassnode y CryptoQuant aseguran que, pese a las fuertes bajas registradas, la liquidez y la demanda estructural se mantuvieron firmes.

Si bien el impulso de corto plazo se moderó, los grandes tenedores de criptoactivos aprovecharon la corrección de precios para incrementar posiciones, mientras el suministro de stablecoins continúa en expansión. bitcoin El viernes pasado cripto recibió la mayor liquidación de su historia. Powell alienta al mercado En este marco, los operadores destacan que la comparecencia de ayer del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, aportó el respaldo que el mercado necesitaba. En su última intervención pública, Powell ratificó que la política monetaria seguirá orientándose por los datos, pero también señaló que el banco central se aproxima al final de su ciclo de "ajuste cuantitativo", el proceso de reducción de tenencias de bonos iniciado en 2022. El mercado interpretó estas declaraciones como un giro "dovish", equiparable a una baja de tasas encubierta. La lógica es clara: reducir el balance de la Fed implica menor liquidez en el sistema, lo que endurece las condiciones financieras de manera similar a una suba de tasas. Por eso, las palabras de Powell generaron un impacto positivo en la plaza cripto.

