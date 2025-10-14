Las criptomonedas vuelven a bajar en medio de las nuevas tensiones geopolíticas

Bitcoin perdió los u$s112.000 y Ethereum lucha por sostener los u$s4.000. Las liquidaciones alcanzaron niveles históricos mientras el mercado aguarda señales de la Fed y el inicio de la temporada de balances en Wall Street.

Las criptomonedas vuelven a ceder terreno este martes en una jornada marcada por la aversión al riesgo causada por el regreso de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China . Es en este contexto que Bitcoin (BTC) retrocedió más del 3% y perforó el piso de los u$s112.000 , mientras que Ethereum (ETH) cae 4%, por debajo del umbral de u$s4.000.

El rojo se intensificó en el segmento de altcoins . Binance Coin (BNB) protagoniza el desplome más pronunciado con una baja del 11%, luego de su reciente rally alcista. Otros tokens como XRP, Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) y Tron (TRX) operan con pérdidas superiores al 5%. Solana (SOL) muestra mayor resistencia con una caída cercana al 0,4%.

El mercado cripto atraviesa una fase de alta volatilidad . Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se recrudecieron en los últimos días. Este martes comenzaron a regir los aranceles portuarios recíprocos.

Días atrás, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles del 100% al gigante asiático , en respuesta a controles más estrictos sobre la exportación de tierras raras.

Los activos digitales reflejan ese clima de incertidumbre global, al igual que Wall Street. Las liquidaciones totales alcanzaron los u$s630 millones, con posiciones largas representando dos tercios de ese volumen, según datos de CoinGlass. Durante el fin de semana, la volatilidad provocó liquidaciones por más de u$s19.000 millones en apenas 24 horas, un récord histórico.

Declaraciones de la Fed y temporada de balances

A eso se le suma que el mercado aguarda la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Su discurso llega en un momento en que los inversores anticipan dos recortes en las tasas de interés para lo que resta del año, pese a que los funcionarios del banco central no confirmaron esas proyecciones.

Los estrategas estiman que Powell adoptará un tono "dovish" (moderado) e inclinado hacia las bajas de tasas, ante la escasez de datos macroeconómicos por el cierre parcial del Gobierno.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que la publicación del IPC de septiembre se postergó para el 24 de octubre, debido al cierre del gobierno norteamericano por la parálisis presupuestaria. Una situación similar a lo ocurrido con el informe de empleo, que también publica la BLS, paralizada por el "shutdown".

Por otra parte, arranca este martes también arranca la temporada de balances en Wall Street con la presentación de resultados de JP Morgan, Goldman Sachs y Citi, entre otras grandes entidades financieras. Números positivos podrían reactivar el apetito por activos de riesgo.