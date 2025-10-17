Bitcoin se desmorona y arrastra al mercado cripto hacia una liquidación masiva

Con caídas de dos dígitos en altcoins y salidas de capital sin precedentes en ETFs, la capitalización del sector pierde u$s800.000 millones en pocas horas, mientras resurge la demanda de activos seguros como el oro.

El mercado de criptomonedas experimenta una jornada de fuertes retrocesos este viernes, con Bitcoin cediendo 5% y amenazando con perforar la barrera de los u$s105.000, según Binance . Ethereum no tuvo mejor desempeño, retrocediendo hasta un 7% y aproximándose peligrosamente a los u$s3.700 .

La debacle se extendió hacia las altcoins . Binance Coin registró la peor performance con una caída de 8,7%, seguida por Cardano (-8,7%), Dogecoin (-8,5%), Solana (-7,4%), XRP (-6,7%) , evidenciando un abandono sistemático del segmento de activos de menor capitalización.

Las presiones sobre el mercado derivaron en una cascada de liquidaciones que totalizó casi u$s1.200 millones en 24 horas, según datos de CoinGlass.

El 79% de estos cierres forzosos correspondieron a posiciones largas , reflejando las apuestas de operadores apalancados que no pudieron cumplir con los requerimientos de margen cuando los precios se volvieron en su contra.

En el segmento de instrumentos tradicionales, los fondos cotizados de Bitcoin al contado sufrieron su peor jornada mensual, registrando salidas netas por u$s530,9 millones. Los ETFs de Ethereum experimentaron salidas de capital menos severos, de u$s56,9 millones.

El impacto agregado fue contundente: la capitalización total del mercado cripto se contrajo un 6%, ubicándose ahora en torno a los u$s3,5 billones, una pérdida de u$s800.000 millones desde los u$s4,3 billones registrados a principios de mes.

Señales de acumulación de posiciones cortas

El comportamiento del interés abierto en Bitcoin resulta especialmente relevante. Durante las últimas 24 horas, esta métrica aumentó 2,85% hasta alcanzar los u$s73.000 millones.

Analistas advierten que, cuando el interés abierto sube simultáneamente con las caídas de precio, típicamente indica que operadores están abriendo nuevas posiciones cortas en anticipación de descensos adicionales.

Por su parte, el Índice de Miedo y Codicia Cripto se situó en territorio claramente bajista, rondando los 30 puntos, una caída de más de 20 puntos respecto de la lectura de hace una semana.

Incertidumbre macroeconómica y demanda de refugio

El deterioro en criptoactivos se inserta en un contexto de creciente tensión en el frente comercial internacional. China acusó a Estados Unidos de generar "pánico" innecesario, mientras persisten las inquietudes sobre la estabilidad del sistema de banca regional en Wall Street.

Ante este panorama, los inversores han acelerado su migración hacia activos refugio. El oro continúa batiendo máximos históricos, beneficiándose de la aversión al riesgo que campea en los mercados financieros globales.