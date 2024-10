Bitget mueve sus fichas y busca posicionarse en los mercados emergentes con la llegada de un nuevo referente

Min Lin: Mi decisión de unirme a Bitget responde al interés en un rol más global y a la oportunidad de asumir nuevos desafíos tras casi tres años en Binance, donde desempeñé roles clave en desarrollo de negocios y la expansión en América Latina. Bitget es una compañía innovadora. Desde mis años en Binance, seguía de cerca el trabajo que hacían, sus productos y, en especial, su plataforma de "copy trading". Así que veo una oportunidad interesante en esta nueva posición para continuar con la expansión de la empresa.

P.: Durante su tiempo en Binance, jugó un rol clave en la expansión en América Latina. En este nuevo puesto en Bitget, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta?

M.L.: El enfoque en Bitget es posicionarse en América Latina, una región crucial para el cripto. Observo un crecimiento sostenido en adopción e interés regulatorio en varios países, incluidos Argentina, Brasil y Bolivia. En ese sentido, pienso que el principal desafío que asumo es expandir el desarrollo de productos que faciliten el acceso a las criptomonedas y fomentar la educación financiera en cripto, destacando el liderazgo de la compañía en "copy trading", con más de 180.000 "traders" elite y cerca de 800.000 usuarios en su plataforma.

P.: ¿Cuál es el peso de Argentina en los mercados emergentes?

M.L.: Argentina es uno de los mercados más relevantes en América Latina después de Brasil, tanto en cantidad de usuarios como en volumen. Bitget trabaja en colaboración con sus empleados en el país para desarrollar productos adaptados a las necesidades locales. Con el apoyo del actual gobierno, que muestra una actitud "crypto-friendly", Argentina es vista como un eje importante para el desarrollo de esta industria.

P.: ¿Cómo influye su experiencia en Goldman Sachs y Binance en el enfoque que le da a los mercados emergentes en Bitget?

M.L.: La experiencia en Goldman Sachs me proporcionó un conocimiento profundo en procesos y políticas de una compañía consolidada, lo cual apliqué en Binance y, ahora, en Bitget. Siento que esta empresa adoptó varias de esas buenas prácticas, como el "proof of reserve" y el "user protection fund", que refuerzan la confianza del usuario al asegurar la transparencia y seguridad de los activos, pues BitGet cuenta con un fondo de protección al usuario de más de u$s400 millones, el segundo más grande en la industria para proteger los activos de sus usuarios.

P.: ¿Cómo avanza la regulación en Argentina y en América Latina en general?

M.L.: Bitget trabaja estrechamente con reguladores en la región, conscientes de que el desarrollo de la industria cripto depende de una regulación clara y orientada a la protección del usuario. En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó hace poco consultas públicas y nosotros estamos evaluando culés son las mejores formas de involucrarnos en este proceso.

MIn1 (1).png Min Lin fue sido nombrado Chief Business Officer de Bitget. Antes de unirse a Bitget.

P.: ¿Cuál es su estrategia para alcanzar una mayor adopción cripto en Argentina?

M.L.: Bitget apuesta por desarrollar productos innovadores, como un sistema de pagos y transferencias, además de alianzas con plataformas locales. También hacemos énfasis en eventos educativos y workshops, tanto en línea como en vivo, para promover una adopción segura y consciente de los usuarios cripto argentinos. Esto es clave, pues entendemos que la educación y la información fidedigna son claves para atraer a nuevos usuarios.

P.: Además de en la Argentina, ¿en qué otros países de la región se enfocan?

M.L.: Bitget ve gran potencial en Colombia y otros países como México y Venezuela, además de mercados más desarrollados como Brasil. Incluso en países como Bolivia, donde el panorama regulatorio está cambiando y donde observamos un aumento en la adopción de criptomonedas. En Bolivia un gigante de la banca tradicional empezó a aceptar USDT, allí vemos grandes oportunidades.

P.: ¿Cuáles son los desarrollos que más lo entusiasman en esta industria?

M.L.: Me entusiasma el crecimiento del sector de las Finanzas Descentralizadas (DeFi, en inglés), que alcanza una mayor adopción a medida que más personas se familiarizan con el ecosistema cripto. En Bitget estamos integrando DeFi en nuestra plataforma y lanzando una billetera propia, la cual es una de las más descargadas a nivel global. También consideramos la tendencia de activos del mundo real en cripto, aunque este es un sector que aún está en sus etapas iniciales.

P.: Para finalizar, ¿qué consejo le daría a quienes quieren entrar en el mercado de criptomonedas?

M.L.: Mi consejo es siempre investigar antes de invertir. Esta industria no es una plataforma para enriquecerse rápido. Es decir, no hay caminos cortos, nadie se hace rico de un día para otro. Así como cuando invertimos en acciones, lo esencial es estudiar e investigar la salud de la empresa a la cual le vamos a dar nuestro dinero. Por eso, me parece que es fundamental educarse y entender el valor detrás de las criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum u otras.