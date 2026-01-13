BlackRock prevé que la inversión en IA gire de las tecnológicas hacia energía e infraestructura

El holding adelantó que continuará apostando por la IA en 2026, aunque con mayor esfuerzo en el sector energético. A tres años de su irrupción y tras un franco crecimiento, la euforia por esta tecnología comienzan a calmarse.

BlackRock , la mayor gestora de activos del planeta, mantiene intacta su convicción sobre el potencial de la inteligencia artificial como eje de inversión en 2026. Sin embargo, el foco ya no está puesto exclusivamente en las grandes tecnológicas , sino en una cadena de oportunidades más amplia que rodea al desarrollo de esta tecnología, según explicó la firma este martes.

De acuerdo con su informe Investment Directions, los inversores que buscan capturar el crecimiento vinculado a la IA están reorientando sus apuestas hacia sectores clave para su funcionamiento, como la energía y la infraestructura . La conclusión surge de una encuesta reciente realizada por BlackRock entre clientes institucionales, que refleja un cambio de preferencias dentro de Wall Street.

Durante 2025, la inteligencia artificial y las big tech fueron protagonistas indiscutidas de los mercados, impulsando buena parte de la rentabilidad de la renta variable global. Pero la carrera multibillonaria de compañías como Microsoft, Meta y Alphabet por levantar nuevos centros de datos empezó a generar dudas. La rentabilidad futura de ese capital invertido, junto con el incremento del endeudamiento necesario para financiarlo, aparece ahora como una fuente de inquietud para los inversores.

Ese replanteo se ve con claridad en los números. Entre las 732 empresas consultadas por BlackRock en la región EMEA, apenas una quinta parte consideró que los grandes grupos tecnológicos estadounidenses siguen siendo la opción más atractiva para invertir en inteligencia artificial . En contraste, más de la mitad afirmó que prefiere posicionarse en proveedores de energía indispensables para alimentar los centros de datos, mientras que el 37% señaló a la infraestructura como su principal vía de exposición al boom de la IA.

"Cada vez es más ‍importante gestionar el riesgo de las megacapitalizaciones y la exposición a la IA y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades alcistas diferenciadas", detalló el responsable de renta variable estadounidense básica de BlackRock, Ibrahim Kanan, en el informe que acompaña los resultados de la encuesta.

Pese al giro estratégico, el escepticismo sigue siendo marginal. Solo el 7% de los encuestados considera que la inteligencia artificial constituye una burbuja de mercado, una señal de que, más allá de los ajustes, el consenso inversor continúa viendo a la IA como un motor estructural de crecimiento.

La Inteligencia Artificial pierde terreno en Wall Street

La decisión de BlackRock se inscribe en un escenario más amplio donde el motor indiscutible de los últimos años de Wall Street empieza a mostrar señales de desgaste. Tras un rally que llevó a las acciones vinculadas a esta temática a subir un 78% en apenas tres años, una parte creciente de los inversores comienza a mirar más allá de las denominadas Siete Magníficas y a reposicionarse en el resto del S&P 500.

El entusiasmo inicial por la IA, encabezado por Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta y Tesla, dio paso a una etapa de mayor cautela. Si bien se trata de una tecnología con potencial transformador, las promesas —todavía incumplidas— de un cambio profundo en la economía estadounidense, sumadas al temor de una burbuja, están empujando a muchos jugadores del mercado a diversificar. Una señal concreta de ese giro es el retroceso del 2% que registró desde finales de octubre el índice de Bloomberg que agrupa a las siete grandes tecnológicas, en contraste con el comportamiento del resto del mercado durante el mismo período.

"Yo lo llamo 'fatiga de la IA'", resumió Ed Yardeni, presidente y jefe de inversiones de la firma que lleva su nombre, al describir el clima que empieza a instalarse entre los inversores institucionales.

Ese cansancio se tradujo en un corrimiento de flujos hacia sectores más defensivos y con valuaciones menos exigentes. Un caso emblemático fue el ETF Defiance Large Cap Ex-Magnificent Seven, lanzado a fines de 2024, que captó capital de manera sostenida durante seis meses consecutivos hasta cerrar el año pasado. El punto más alto llegó en diciembre, cuando las entradas se cuadruplicaron frente a noviembre. El fondo, que opera bajo el ticker XMAG, avanzó 15% en 2024, con la mayor parte de esa suba concentrada en la segunda mitad del año.

En paralelo, el llamado S&P 493 —que excluye a las grandes tecnológicas— mostró en 2025 un mejor desempeño apoyado en estrategias de diversificación. Si el ciclo económico acompaña, analistas esperan que también se fortalezcan los sectores cíclicos y orientados al crecimiento, lo que podría abrir nuevas oportunidades para quienes buscan reducir la dependencia del liderazgo tecnológico.

Algunas señales de alerta llegaron desde figuras de peso en Wall Street. A fines de octubre, Michael Burry, el gestor que se hizo famoso por anticipar la crisis subprime, lanzó una advertencia en tono críptico que luego se tradujo en posiciones bajistas sobre Nvidia y Palantir Technologies Inc. (PLTR). No fue el único: otras firmas comenzaron a advertir sobre un eventual final del dominio absoluto de las grandes tecnológicas.

De cara a 2026, ese cambio de clima empieza a reflejarse en las proyecciones. Uno de los consensos emergentes es que la contribución de las Siete Magníficas al crecimiento de las ganancias del S&P 500 tenderá a moderarse. Goldman Sachs estima que explicarán el 46% del crecimiento de beneficios el próximo año, por debajo del 50% previsto para 2025. Al mismo tiempo, el banco anticipa que el crecimiento de las utilidades del S&P 493 se acelerará hasta el 9% en 2026, frente al 7% estimado para este año.