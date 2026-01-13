Wall Street opera en rojo en medio de la tensión global y a la espera del dato de inflación en EEUU + Seguir en









Los principales índices de la bolsa neoyorkina bajan en las operaciones previas a la apertura de la rueda.

El dato de inflación en EEUU y la puja de Trump por la Fed marcan el pulso de Wall Street.

Los principales índices de Wall Street operan en rojo en el premarket neoyorkino. Las operaciones están marcadas por la expectativa de cara al dato de inflación de Estados Unidos, que se conocerá este martes, y por las tensiones globales, que día a día suman nuevos capítulos.

Esta mañana, los índices S&P 500 y el Dow Jones caen 0,1% en la preapertura del mercado. En tanto que el Nasdaq 100 y el Russell 2000 pierden 0,3%.

La expectativa este martes está puesta en el dato de inflación de EEUU de diciembre, que aportará información para sopesar el futuro de las tasas de interés en medio de la nueva embestida de Donald Trump contra el titular de la Fed, Jerome Powell. Será, además, una medición de inflación más completa, luego de un dato previo distorsionado por el shutdown.

En paralelo, los mercados globales procesan el anuncio de Trump acerca de que impondrá un arancel de 25% a los productos de países que mantengan relaciones comerciales con Irán, entre ellos China.