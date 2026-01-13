Quién es Yaakov Harari, el argentino-israelí liberado en Venezuela + Seguir en









El hombre fue detenido en octubre de 2024 cuando intentaba cruzar hacia Colombia. Estaba acompañado de un colaborador para comprar insumos agrícolas.

Harari iba acompañado de un excolaborador suyo para cruzar hacia Colombia. i24News

Venezuela liberó en las últimas horas al preso político argentino-israelí Yaakov Harari. El hombre de 72 años fue capturado a fines de 2024 cuando intentaba cruzar para Colombia con la intención de realizar actividades agrícolas.

Su nombre completo es Yaakov Eliahu Harari (72) y fue arrestado por el régimen chavista el jueves 10 de octubre de 2024 luego de intentar cruzar la frontera hacia Colombia, a través del “puente de lata”, como se conoce al Puente Internacional José Antonio Páez, que atraviesa el río Arauca.

Iba acompañado de un excolaborador suyo, Douglas Javier Ochoa Rodríguez, un agricultor venezolano de 44 años, oriundo de Quíbor, en el estado de Lara, quien se había reencontrado con su empleador.

Quién es Yaakov Harari, el argentino-israelí liberado en Venezuela “Su conexión laboral comenzó en Colombia, donde ambos habían trabajado juntos, pero las circunstancias los había obligado a regresar a sus respectivos hogares”, informó el activista venezolano Jonatan Palacios, en mayo del año pasado.

Luego de una pausa en la relación laboral, Harari recontrató a Ochoa Rodríguez para trabajar nuevamente como peón en una parcela que compró en Colombia y, juntos, se dirigieron hacia la ciudad de Arauca para adquirir insumos agrícolas y retomar con el sembrado de la tierra.

Pero al intentar atravesar los casi 200 metros del cruce internacional, en la ciudad de El Amparo, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y trasladados hacia Caracas.

