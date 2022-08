Debate de expertos: finanzas y blockchain

La apertura de la misma estuvo a cargo de Sebastián Laino, Director de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. En sus palabras, destacó “encontramos en los emprendedores argentinos asociados con la economía del conocimiento tres factores que considero son determinantes y distintos frente al resto de los sectores productivos argentinos: el primero es la visión global que tienen, una capacidad de innovación y creatividad que es reconocida en todo el mundo, y lo tercero es su espíritu colaborativo”.

De la misma participó como orador principal Maximiliano Hinz, Director de Latinoamérica de Binance. La sala desbordó de público que asistió expectante por saber cuál es la visión hacia el futuro de Binance, compañía que hoy administra el mayor intercambio de criptodivisas a nivel mundial.

En su postura acerca del futuro de la tecnología blockchain aplicado a las finanzas, dijo “en la historia no existió una tecnología tan confiable como blockchain ya que no se cae, es descentralizada y es escalable debido a que pueden pasar operaciones sin ningún problema. En la Argentina tenemos un caso bastante conocido pero la gente no sabe que se hace sobre blockchain: el boletín oficial. El mismo está montado sobre la blockchain federal argentina, que básicamente es un timestamping, cualquiera puede verlo pero no cualquiera lo puede escribir”.

La oradora Paula Monticelli, Co-founder de Cryptomate por su parte presentó su emprendimiento como una empresa de base tecnológica de infraestructura crypto que ayuda a otras empresas a desarrollarse y expandirse en la criptoeconomía y el metaverso, solucionando las dificultades tecnológicas, regulatorias y operacionales.

Paula dice que “la descentralización propone una nueva economía y un nuevo funcionamiento del dinero, y esto influye en sistemas tanto públicos como privados e incluso mixtos. Vemos nuevas perspectivas de cómo se manejan los datos, cómo se transmiten. Las instituciones cada vez más buscan incorporar tecnología blockchain y en definitiva es un cambio de paradigma. Desde Cryptomate nos dedicamos a mejorar las infraestructuras y a pensar en el término de interoperabilidad como base para pensar cómo dialogan las dos Webs que hay presentes hoy: la 2.0 y la 3.0. La web 2.0 es la web que conocemos nosotros hoy de redes sociales, la que nos invita a generar contenido y extraerlo y la Web 3.0 que es la web de la economía descentralizada”.

Según ella, “al liderar agendas, desde el sector que sea, es duro encontrarnos con la negación y la resistencia. Y el hecho de poder estar más abiertos, de tener las conversaciones que sean necesarias, me parece increíble”.

Participaron del debate Juan Pablo Lafosse, CEO & Co-Founder de TravelX, junto a Facundo Díaz, Co-Founder de la misma, la cual está construyendo un protocolo de distribución basado en blockchain diseñado para crear una industria de viajes más segura, descentralizada, sin fricciones, transparente y eficiente. La tecnología de la compañía permite a los proveedores de viajes gestionar de forma más eficiente su inventario, convertirlo en tokens en NFTs y dar rienda suelta a casos de uso que mejoran tanto la flexibilidad de los viajeros como la rentabilidad de los proveedores.

Para Facundo Díaz “la Web 1.0 era la web estática, donde entrabas a un sitio web y lo veías, la Web 2.0 es la de la interacción y la información y la nueva Web 3.0 que estamos viviendo hoy en día es la internet de valor. Son estadíos de evolución de internet. La Web 2.0 hoy está rota ya que toda la data de internet está monopolizada en cinco u ocho compañías. En la Web 3.0 y en blockchain lo que se construyen son reglas de negocio claras, smart contracts, protocolos abiertos para que muchos actores puedan seguir construyendo sobre eso y se le dé espacio al consenso”.

La conferencia se originó para aprender de compañías que utilizan tecnología Blockchain con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas. Se conoció en el evento el trabajo que se hace en mejoras en la industria de viajes, servicios para la introducción del mundo a la tecnología Web3, galerías de arte NFT y grupos de inversión, que apuestan con audacia en equipos de personas innovadoras y con una visión inclusiva y disruptiva de la sociedad.

Martín González, CEO & Co-Founder de BAG, una compañía de soluciones blockchain también participó como orador en el panel. Según comentó, en diciembre lanzaron su primer producto: el marketplace ArtBAG, una galería de arte con obras en formato NFTs para artistas latinoamericanos con alcance global, y recientemente lanzaron su segundo producto de Tickets NFT como negocio B2B para ya sea conciertos, espectáculos, partidos de fútbol, etc.

“La blockchain además de darnos ventajas de transparencia, trazabilidad y descentralización, quita la necesidad de tener un tercero de confianza en las transacciones, hoy para que una transacción se realice de un país al otro solo se necesita el código de la blockchain. Esta tecnología evita fricciones y da seguridad, ese es el gran salto revolucionario”.

También asistió al debate Andrew Piscione, líder del equipo cripto del importante fondo de inversión de Estados Unidos Valor Capital Group y Embajador del Global Blockchain Business Council, una asociación sin fines de lucro referente en el ecosistema blockchain a nivel académico y global. En su ponencia, destacó “con más datos que nos ayuden a entender el comportamiento del ser humano, podemos entender qué problemas debemos solucionar. Yo creo que el valor que trae la blockchain en cualquier sector es la capacidad de traer la información de los datos que sacamos de lo que hace el ser humano en su día a día y manejarlo de una manera que es segura y resiliente”.

La conferencia fue organizada por la productora Diplomacy Creative y contó con el apoyo de la Asociación de Graduados de la Universidad de San Andrés.