Calendario ANSES: ¿quiénes cobran sus haberes en la última semana de abril 2026?

Conocé cómo se organiza el orden de pagos de acuerdo a lo estipulado por el organismo, antes de que termine el mes.

El cierre del calendario completa la totalidad de pagos previstos para abril. La ANSES concluye así el circuito mensual de acreditaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) llega a los últimos días del cronograma de pagos de abril . El organismo mantiene las acreditaciones hasta el 30 del mes, con depósitos organizados según la terminación del DNI. El cierre del calendario concentra pagos pendientes de distintos grupos, en especial jubilados con ingresos superiores al haber mínimo.

El esquema de liquidaciones incluye actualizaciones en los montos. El sistema previsional aplica un incremento del 2,9% en abril, en línea con la evolución de los precios. El ajuste impacta en todas las prestaciones , con valores actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El refuerzo económico también continúa vigente durante este período. La ANSES sostiene el bono de $70.000 para determinados beneficiarios. El adicional busca sostener ingresos bajos dentro del sistema, con criterios diferenciados según el nivel de haberes.

La ANSES organiza los depósitos de jubilaciones superiores al haber mínimo en la última semana de abril. El calendario establece fechas específicas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma se organiza así:

El esquema también contempla el pago de otras prestaciones en las mismas fechas . La ANSES incluye en este tramo a titulares de programas que cobran al final del calendario. Las acreditaciones se concentran en los últimos días hábiles del mes , lo que completa el circuito de pagos de abril.

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¿Cuánto cobran los jubilados con el aumento del 2,9%?

El sistema previsional aplica una suba del 2,9% en abril sobre los haberes. El incremento se ajusta a la variación de precios y modifica los ingresos mensuales bajo el siguiente esquema:

haber mínimo: $380.319,31

$380.319,31 jubilación mínima con bono: $450.319,31

$450.319,31 pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): monto base: $304.255,44 / Con bono: $374.255,44

monto base: $304.255,44 / Con bono: $374.255,44 pensiones No Contributivas (PNC): monto base: $266.224,52 / Con adicional: $336.224,52

monto base: $266.224,52 / Con adicional: $336.224,52 asignación Universal por Hijo (AUH): monto aproximado: $136.664 / Retención del 20% hasta presentar la Libreta

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Bono de $70.000: ¿quiénes lo reciben completo y quiénes de forma proporcional?

La ANSES define el alcance del bono, según el nivel de ingresos. Los jubilados que cobran la mínima acceden al refuerzo completo de forma automática. El adicional se deposita junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites.

Cuando el ingreso se ubica entre $393.174,10 y $463.174,10 el organismo libera un bono proporcional, con el objetivo de garantizar un piso de ingresos dentro del sistema previsional. El cálculo se realiza de forma automática, según el haber de cada beneficiario. Un jubilado con ingresos de $400.000 recibe un adicional de $63.174,10 para alcanzar el tope fijado.

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Cronograma para titulares de la Prestación por Desempleo

La ANSES incluye a los titulares de la Prestación por Desempleo dentro del tramo final del calendario. El organismo liquida estos pagos en las mismas fechas que otras prestaciones que cierran el cronograma. El esquema unifica la acreditación en los últimos días de abril, lo que ordena el proceso administrativo bajo el siguiente orden: