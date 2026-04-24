Intel salta un 20% en Wall Street tras presentar un balance mejor al esperado por el mercado

En el primer trimestre de 2026, Intel reportó ingresos por aproximadamente u$s13.600 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 7%.

En el primer trimestre de 2026, Intel reportó ingresos por aproximadamente u$s13.600 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 7% y superó claramente el consenso.

Las acciones de Intel se dispararon cerca de un 20% en Wall Street tras la publicación de resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado, que fueron impulsadas por el crecimiento del negocio vinculado a la inteligencia artificial.

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El principal dato que sorprendió a los inversores fue la magnitud del “beat” frente a las previsiones. En el primer trimestre de 2026, la compañía reportó ingresos por aproximadamente u$s13.600 millones , lo que implicó un crecimiento interanual del 7% y superó el consenso, que rondaba los u$s12.400 millones.

En términos de rentabilidad, el resultado también fue llamativo: Intel informó una ganancia ajustada de u$s0,29 por acción , muy por encima de los apenas u$s0,01–0,02 que esperaba Wall Street.

El negocio de centros de datos e inteligencia artificial fue el principal motor . Esta división generó alrededor de u$s5.100 millones en ingresos, con un crecimiento cercano al 22% interanual, reflejando la fuerte demanda de chips para IA .

En el primer trimestre de 2026, Intel reportó ingresos por aproximadamente u$s13.600 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 7% y superó claramente el consenso.

Otro segmento clave, el de fundición (fabricación para terceros), también mostró dinamismo: creció cerca del 16% y alcanzó unos u$s5.400 millones. A su vez, el negocio de computadoras personales aportó alrededor de u$s7.700 millones, con una mejora más moderada.

Más allá de los resultados actuales, lo que realmente impulsó la suba bursátil fue la guía futura. Intel proyectó ingresos para el segundo trimestre de entre u$s13.800 millones y u$s14.800 millones, muy por encima de los cerca de u$s13.000 millones que esperaba el mercado.

También anticipó ganancias ajustadas cercanas a u$s0,20 por acción, más del doble de las previsiones previas, y reforzó la idea de que la recuperación no es puntual sino sostenida.

Sin embargo, no todos los números fueron positivos. A nivel contable (GAAP), la empresa registró una pérdida neta de alrededor de u$s3.700 millones en el trimestre, principalmente por cargos extraordinarios vinculados a reestructuración.

Aun así, el mercado decidió enfocarse en las métricas operativas y en la mejora del negocio subyacente. En particular, los ingresos vinculados a inteligencia artificial crecieron cerca de 40% interanual y ya representan una porción significativa de la facturación total.