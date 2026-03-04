Bolsas en Asia: el KOSPI se hundió un 12% y marca la mayor caída diaria de su historia + Seguir en









El índice de referencia KOSPI de Corea del Sur marco su caída diaria más pronunciada desde la crisis financiera mundial.

La caída representa la peor caída diaria desde 2008.

El índice de referencia KOSPI de Corea del Sur se desplomó un 12% y marcó su caída diaria más pronunciada desde la crisis financiera mundial. Según Bank of America, la venta masiva se produce después de que se deshicieran posiciones altamente apalancadas y los inversores extranjeros se apresuraran a salir de las acciones coreanas.

La caída representa la peor caída diaria desde 2008. Esto sucede en medio del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. El KOSPI cayó alrededor del 15% desde el inicio del conflicto.

Se desploman los mercados asiáticos arrastrados por China "La fuerte caída refleja el apalancamiento desmesurado en posiciones largas antes del 28 de febrero de 2026, cuando la confianza del mercado era muy alcista respecto a la tecnología coreana debido a la escasez agresiva de chips de memoria utilizados en la producción de servidores de IA", dijo el estratega de BofA Chun Him Cheung.

Y agregó: "La rápida liquidación de posiciones largas en el KOSPI eliminó el posicionamiento excesivo, lo que llevó a un desmantelamiento generalizado del apalancamiento en el mercado de acciones coreano".

Desde el 28 de febrero los extranjeros fueron sido vendedores con margen de posiciones del KOSPI, acelerando la caída del mercado.

La venta masiva también alcanza al won coreano El won coreano también de debilitó. El dólar llegó a superar 1.500. Cheung advirtió que la volatilidad cambiaria podría persistir mientras las tensiones geopolíticas sigan sin resolverse. El experto también dijo que el conflicto de Medio Oriente podría comenzar a erosionar la posición comercial de Corea a través de precios más altos del petróleo.