Guerra en Medio Oriente: el secretario de Defensa dijo que la ofensiva militar de EEUU "apenas está empezando"

En el transcurso del quinto día del conflicto bélico con Irán, autoridades militares estadounidenses informaron el estado de situación de los enfrentamientos. Hundimiento de un barco en aguas internacionales, objetivos civiles y la capacidad de daño de Teherán, entre los principales puntos.

Archivo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo un rol central durante la conferencia en el Pentágono.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth , y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine , llevaron adelante una conferencia de prensa en el Pentágono para exponer el estado de situación de la guerra en Medio Oriente . “Apenas estamos empezando. Estamos acelerando, no desacelerando” , confirmó Hegseth sobre el futuro del enfrentamiento bélico.

Este miércoles, Estados Unidos comunicó el hundimiento de un buque de guerra iraní en aguas internacionales, frente a Sri Lanka. Además, desde el gobierno de Donald Trump aseguraron que "los disparos de misiles balísticos de teatro de operaciones de Irán han disminuido un 86%" y reafirman la teoría de una "guerra breve".

Hegseth confirmó este miércoles que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales , en lo que definió como un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Durante la conferencia de prensa en el Pentágono - la segunda desde iniciado el conflicto -, el funcionario relató: “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales ”.

Hegseth subrayó además el carácter histórico de la acción: “El primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”.

Según explicó, la nave alcanzada era el “barco premiado” de Irán, el “Soleimani”, bautizado en honor al exgeneral Qasem Soleimani, quien murió en un ataque estadounidense durante el primer mandato del presidente Donald Trump. “Supongo que el presidente lo atacó dos veces”, ironizó Hegseth.

El futuro de las operaciones en Irán

El titular del Pentágono dejó en claro que la campaña militar aumentará su intensidad en los próximos días: “Como dijo el presidente Trump, se avecinan olas más grandes y numerosas”, afirmó y agregó: “Apenas estamos empezando. Estamos acelerando, no desacelerando”.

De acuerdo con Hegseth, la siguiente etapa apunta a que las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel logren “el control completo de los cielos iraníes”, objetivo que estimó podría concretarse en “menos de una semana”.

También adelantó que las operaciones buscarán “encontrar, reparar y terminar” con los misiles, la base industrial de defensa iraní y sus líderes militares. “Esta nunca tuvo la intención de ser una pelea justa, y no lo es”, enfatizó. “Los estamos golpeando mientras están en el suelo, que es exactamente como debe ser”.

Las capacidades militares de Irán

Por su parte, el general Caine explicó que la capacidad ofensiva iraní se redujo de manera sustancial desde el inicio de los ataques. En este sentido, detalló que los lanzamientos de misiles balísticos disminuyeron un 86% desde el primer día de combate.

“Esta mañana, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM, por sus siglas en inglés) avanza de forma constante. Los disparos de misiles balísticos de teatro de operaciones de Irán han disminuido un 86% desde el primer día de combate”, afirmó Caine. Así detalló que en las últimas 24 horas la caída fue del 23%, mientras que los ataques con drones unidireccionales descendieron un 73%.

Según el militar, esta merma permitió ampliar la ventaja operativa: “Este progreso ha permitido al CENTCOM establecer una superioridad aérea localizada en el flanco sur de la costa iraní y penetrar sus defensas con una precisión y una potencia de fuego abrumadoras”.

La polémica por el ataque y la investigación a objetivos civiles

En paralelo, el Gobierno estadounidense analiza un ataque que, según medios estatales iraníes, causó la muerte de más de 100 personas en una escuela primaria para niñas en el sur de Irán.

image Irán denuncia el ataque a objetivos civiles por parte de EEUU e Israel.

“Todo lo que sé, todo lo que puedo decir es que estamos investigando eso”, respondió Hegseth al ser consultado. “Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles, pero estamos estudiando investigar eso”, añadió.

El episodio, ocurrido en la ciudad de Minab, habría dejado principalmente niñas fallecidas, según la versión iraní. Posteriormente, multitudes participaron en los funerales, con consignas y fotografías de las víctimas, de acuerdo con la emisora estatal IRIB.

La figura de Donald Trump y la crítica a la prensa

En su exposición, Hegseth también retomó el enfrentamiento del gobierno con los medios y volvió a denunciar “noticias falsas” al defender la actuación militar.

El secretario sugirió que la cobertura prioriza las bajas para “hacer que el presidente quede mal”, una acusación que trasladó el debate político a una conferencia en plena guerra. Sostuvo que “las noticias falsas pasan por alto” que “hemos tomado el control del espacio aéreo y las vías fluviales de Irán sin tropas en el terreno”.

En ese marco, aludió al ataque con drones en Kuwait que dejó seis militares muertos. “Cuando algunos drones logran pasar o ocurren cosas trágicas, es noticia de primera plana”, dijo. “Lo entiendo. La prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente. Pero intenten, por una vez, informar de la realidad. Nosotros fijaremos los términos de esta guerra a cada paso”.