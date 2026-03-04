Genneia selló un acuerdo estratégico con BID Invest por u$s320 millones para proyectos renovables y minería + Seguir en









La compañía líder en energías limpias de Argentina obtuvo financiamiento para cuatro parques solares y un sistema de almacenamiento por baterías. El plan incluye infraestructura de transmisión clave para proyectos de litio y cobre.

Con el nuevo financiamiento del BID, Genneia busca superar los 1.580 MW de capacidad instalada, reforzando la red de transmisión para el sector minero.

En un movimiento que fortalece la transición energética y el soporte a la industria minera, Genneia y BID Invest anunciaron la firma de un acuerdo de financiamiento de largo plazo. El tramo inicial, ya sellado, asciende a u$s185 millones, aunque la estructura del préstamo es ampliable hasta un total de u$s320 millones, con plazos de vencimiento que oscilan entre los 7 y los 15 años.

La inyección de capital se destinará a la expansión de la capacidad de generación fotovoltaica y a la incorporación de tecnología de vanguardia para la estabilidad de la red eléctrica nacional. Además, el acuerdo cuenta con un componente técnico diseñado para facilitar la provisión de energía a proyectos de minerales críticos en el norte del país.

Nuevos parques solares y almacenamiento BESS Los fondos permitirán a Genneia avanzar en la ejecución de cuatro centros de generación de energía limpia en regiones estratégicas:

Región de Cuyo: Desarrollo de los parques solares San Rafael (180 MW) en Mendoza y San Juan Sur (129 MW).

Provincia de Buenos Aires: Construcción de los parques solares Lincoln y Junín (20 MW cada uno). Asimismo, el financiamiento contempla un hito tecnológico para la red eléctrica: la instalación de un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 40 MW en el nodo Maschwitz, provincia de Buenos Aires. Este sistema permitirá optimizar la estabilidad del suministro frente a los picos de demanda, resolviendo uno de los desafíos técnicos de la intermitencia renovable.

Soporte a la minería de litio y cobre Un diferencial de esta operación es la asistencia técnica y económica que brindará BID Invest para estudios de transmisión eléctrica en la Puna y la región andina. El objetivo es crear la infraestructura necesaria para que los proyectos mineros de litio y cobre puedan operar con energía renovable competitiva.

Esta estrategia busca reducir la huella de carbono de las exportaciones mineras argentinas, adaptándose a las normativas de sostenibilidad que hoy exigen los mercados globales. Al respecto, Bernardo Andrews, CEO de Genneia, afirmó: “Estamos construyendo la infraestructura necesaria para que sectores estratégicos como la minería puedan crecer de manera sustentable”. Consolidación del liderazgo renovable Con este nuevo impulso, Genneia ratifica su posición dominante en el mercado energético argentino, donde ya concentra el 23% de la potencia instalada renovable. Actualmente, la firma posee el 21% de la capacidad eólica y el 26% de la solar del país. Tras las recientes inauguraciones de los parques solares Anchoris y San Rafael en Mendoza, y el eólico La Elbita en Buenos Aires, la capacidad total de la compañía ha superado los 1.580 MW. En el segmento específico de energía solar, la firma ya opera más de 640 MW distribuidos en seis parques, consolidando un ritmo de ejecución sin precedentes para el sector privado nacional.