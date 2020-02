Bono Dual: Economía consiguió u$s164 millones, un 10% del vencimiento La cartera canjeó Bono Dual, de u$s 164 millones, por una combinación de cuatro títulos a 18 meses de plazo, en una operación en la que no solo se extendieron los plazos de pago sino que redundó en una reducción de deuda de u$s 7,1 millones.