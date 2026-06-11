Mundial 2026: las 6 acciones que Wall Street cree que pueden ganar fuera de la cancha

El Mundial de Fútbol arranca y podría dar un impulso de 40.000 millones de dólares a la economía global. Estas son algunas de las acciones que, según los analistas, podrían beneficiarse.

Comienza la batalla deportiva del Mundial FIFA 2026 en busca de la corona de la mejor selección del planeta por los próximos cuatro años y más allá de tema deportivo en Wall Street los analistas evalúan el impacto financiero en numerosas empresas que cotizan en bolsa. No hay duda que los grandes eventos deportivos son un gran negocio, y no hay mayor espectáculo deportivo que la Copa del Mundo; ni el Super Bowl; ni siquiera los Juegos Olímpicos. Al respecto, vale señalar que se espera que la edición de este año supere a las demás, en parte porque el Mundial 2026 se ha ampliado significativamente, pasando de 32 equipos a 48, en 16 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, Canadá y México. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial estima que el torneo y sus 104 partidos "podrían generar más de 40.000 millones de dólares en PBI mundial" .

Ahora bien, por qué pensar que el Mundial derramará en los beneficios de empresas de Wall Street. “Seamos claros: por lo general, no se espera que la Copa del Mundo determine decisivamente el éxito financiero de empresas con un valor de decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares. En prácticamente todos los casos de las acciones bajo análisis, Wall Street considera la Copa del Mundo como uno de los factores determinantes”, señala Kyle Woodley de Kiplinger. Sin embargo, un resultado inesperado que supere las expectativas o un pequeño tropiezo pueden marcar una diferencia sustancial, advierte Woodley, razón por la cual muchos analistas de renta variable han dedicado los últimos meses a opinar sobre cómo el torneo de fútbol podría influir en diversas empresas que cotizan en bolsa. Veamos algunas de las empresas de las que han estado hablando en Wall Street, según Woodley.

La conexión más evidente entre las empresas y los eventos deportivos es el patrocinio corporativo. En el caso de la Copa Mundial, las empresas que colaboran con la FIFA disfrutarán de diversos derechos de marketing, como la visibilidad de su marca en estadios, plataformas digitales y publicaciones, experiencias para los aficionados, oportunidades de hospitalidad y mucho más. La atención se centrará principalmente en los Socios de la FIFA, que representan el nivel más alto de asociación con la FIFA. Coca-Cola y Visa son las dos marcas estadounidenses más destacadas, a las que se suman Aramco, Lenovo, Adidas, Qatar Airways, ADI Predictstreet y Hyundai/Kia..

"Braun citó las próximas campañas de la Copa Mundial de la FIFA como ejemplo de un enfoque centrado en el consumidor, con campañas en (Nueva York) enfocadas en nuevas experiencias, reclutamiento e influencia europea, en comparación con las campañas en Houston enfocadas en la influencia latinoamericana y vínculos, empaques y marketing personalizados para cada ciudad", escribieron los “research” de Morgan Stanley. Consideran a Coca-Cola como "una empresa sólida con un crecimiento sostenido a largo plazo y un mayor crecimiento orgánico de las ventas que sus competidores", pero no citaron explícitamente el optimismo por el Mundial en su recomendación de "Sobre-ponderar" (equivalente a "Comprar") sobre las acciones del Dow Jones. Sin embargo, BNP Paribas (con recomendación de "Superior al mercado", equivalente a "Comprar") sí lo hizo en mayo, afirmando que las próximas actividades de la compañía relacionadas con el Mundial deberían respaldar su dinamismo tanto en la categoría de refrescos carbonatados como en la de bebidas deportivas.

Morgan Stanley también escribió a finales de abril que el "mayor entusiasmo de los clientes por los servicios de viajes y marketing relacionados con la Copa Mundial de la FIFA" fue una de las varias razones por las que la dirección de Visa elevó sus previsiones para todo el 2026. Dicho esto, "la previsión de gastos operativos también se elevó a un porcentaje dos dígitos, lo que refleja en gran medida el aumento del gasto en servicios de marketing vinculados a la FIFA". Morgan Stanley Research también mantiene una recomendación de "sobre-ponderar" para esta acción de primera línea, al considerar que la solidez de la red del proveedor de tarjetas de pago está "infravalorada".

dep-nikeadidas.jpg Nike y Adidas, las dos marcas más relevantes de indumentaria deportiva, invertirán este año en conjunto alrededor de u$s 3.000 millones en patrocinio.

Nike y Adidas

A nadie debería sorprenderle que Nike y su rival alemán Adidas estén en la mira, dado que juntos representan la mayor parte del mercado mundial del fútbol. En marzo, Bernstein Research afirmó que creía que Nike y Adidas podrían experimentar un aumento del 3% al 4% en sus ventas globales, impulsado por la demanda de camisetas, zapatillas y otros artículos deportivos debido a la Copa del Mundo. La firma mantiene una recomendación de "rendimiento superior" para ambas acciones de consumo discrecional. Sin embargo, a principios de abril, Bernstein redujo su precio objetivo para Nike (de 85 a 80 dólares) tras un modesto aumento en los ingresos y beneficios en su informe de resultados del tercer trimestre fiscal. Más adelante ese mismo mes, rebajó su precio objetivo para Adidas de 137,91 a 132,50 dólares. Sin embargo, "con ambas acciones a la baja en lo que va del año y el sentimiento del mercado debilitado, un buen desempeño en la Copa del Mundo y un aumento en las ventas y el atractivo de la marca también podrían impulsar el interés de los inversores y una revalorización en los próximos meses", dijo Bernstein.

Los analistas de BNP Paribas (con una recomendación de "rendimiento inferior al del mercado", equivalente a "vender") moderaron las expectativas sobre el impacto del Mundial en Nike, afirmando que el beneficio estimado en ingresos derivado del evento sería "pequeño y puntual". Los analistas de Stifel (Mantener) prevén que las ventas relacionadas con la Copa del Mundo aportarán 2 puntos porcentuales a los ingresos de Nike en el cuarto trimestre fiscal.

DraftKings

Wall Street se muestra mucho más enfático respecto al potencial impulso que la Copa del Mundo podría suponer para la casa de apuestas deportivas en línea DraftKings. "Creemos que la Copa del Mundo (que se desarrollará entre el segundo y el tercer trimestre) podría representar una oportunidad de negocio de aproximadamente 1.000 millones de dólares para DraftKings, lo que sería mayor que la Super Bowl", afirman los analistas de Truist, Barry Jonas y Patrick Keough, quienes recomiendan comprar las acciones.

La dirección de DraftKings está entusiasmada con la oportunidad que ofrece la funcionalidad en español de su aplicación, lanzada a finales del año pasado. Morgan Stanley (con recomendación de "sobre-ponderar") añade que el Mundial podría contribuir a "impulsar las apuestas durante un periodo de baja actividad en los próximos meses". Ambas empresas también reconocen el potencial de las ofertas de mercado de predicción de DraftKings, que también se lanzarán para competir con empresas como Kalshi y Polymarket.

Wingstop

BNP Paribas (Superior al mercado) y Stifel (Comprar) también ven con buenos ojos lo que un mes y pico de fútbol internacional podría hacer por la cadena de restaurantes de pollo Wingstop. El primer escenario describe un entorno difícil para las acciones del sector de los restaurantes, que incluye presiones financieras sobre sus principales consumidores, mal tiempo a principios de año y precios elevados de la gasolina. Sin embargo, “de cara al futuro, comparaciones más favorables y catalizadores como el Mundial podrían contribuir a impulsar una mayor demanda a medida que avance el año”. Stifel considera que el Mundial es "un posible motor de la demanda este verano (boreal)", pero posiblemente un factor aún más interesante e importante sea el avance de la compañía hacia el "desbloqueo en 10 minutos".

En 2025, Wingstop comenzó a implementar un sistema diseñado para acelerar drásticamente su tiempo de servicio (SoS, por sus siglas en inglés) de 20 minutos a 10. Si bien la iniciativa ha tardado más de lo esperado, la empresa está progresando, dice Stifel; por ejemplo, el 46% del sistema alcanza consistentemente un SoS de 10 minutos los viernes y sábados por la noche (frente al 30% del trimestre anterior). “Creemos que la marca está pasando de ser un producto de nicho, centrado en los deportes y muy popular entre los aficionados, a convertirse en un referente cultural”, describen los analistas de Stifel. “La clave de esta evolución es la posibilidad de desbloquear el tiempo de servicio en 10 minutos, lo que ampliaría la relevancia de Wingstop a un mayor número de ocasiones para comer”.