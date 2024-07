Bonos en dólares: gatillan pago el AL30 y el resto de los títulos soberanos, ¿en qué conviene reinvertirlo?

Bonos en dólares: ¿reinvertir o no reinvertir?

Bonos en dólares: ¿reinvertir o no reinvertir?

Para Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, ante la pregunta reiterada que recibió en las redes sobre si "¿conviene comprar AL30 ahora que corta cupón?", respondió: "Como dije varias veces, el pago de la primera y tal vez no última amortización del AL30 es un evento que no debería afectar el precio neto. No obstante, dado que el servicio representa muchos dólares para los tenedores de bonos, puede esperarse que veamos una fuerte reinversión, lo que se traduciría en demanda de bonos a partir del miércoles".