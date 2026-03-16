Boris Johnson tildó a Bitcoin de "esquema Ponzi" y desató críticas en la industria cripto

Referentes del sector, entre ellos Michael Saylor, Paolo Ardoino y Adam Back, rechazaron las declaraciones del ex primer ministro británico y defendieron el funcionamiento descentralizado de la criptomoneda.

Las declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson sobre Bitcoin reavivaron el debate sobre el rol de las criptomonedas en el sistema financiero. En una columna publicada en el Daily Mail, el ex mandatario calificó al activo digital como un “fraude Ponzi gigante” y advirtió a los lectores sobre los riesgos de invertir en este tipo de instrumentos.

Johnson, quien gobernó el Reino Unido entre 2019 y 2022, sostuvo que el valor de Bitcoin depende fundamentalmente de la confianza pública y sugirió que su funcionamiento podría generar pérdidas significativas para los inversores, especialmente para aquellos con menos experiencia en el mercado.

Sus comentarios no tardaron en generar reacciones dentro de la industria cripto. Michael Saylor , cofundador de MicroStrategy y uno de los principales defensores de Bitcoin, rechazó la comparación y explicó que la criptomoneda no cumple con las características de un esquema Ponzi.

“Un Ponzi requiere un operador central que promete rendimientos y paga a los primeros inversores con el dinero de los posteriores”, escribió Saylor en la red social X. “Bitcoin no tiene ese mecanismo”.

Las afirmaciones de Johnson se basaron en una anécdota personal que relató en su columna. Según contó, conoció a un hombre mayor que había invertido en la criptomoneda y atravesaba dificultades financieras tras sufrir pérdidas, lo que reforzó su preocupación por los riesgos que enfrentan algunos inversores.

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La crítica de los CEOs cripto

Sin embargo, representantes del sector insistieron en que la comparación es incorrecta. El inversor y gestor de fondos Fred Krueger recordó que los esquemas Ponzi requieren una autoridad central que administre los fondos, algo que no existe en la red Bitcoin. “Un Ponzi usualmente necesita un operador central, Boris. Bitcoin solo tiene matemáticas”, escribió en X.

En la misma línea, Paolo Ardoino, CEO de Tether, destacó las aclaraciones técnicas que distintos usuarios aportaron en las notas de la comunidad de la publicación de Johnson, donde se explica por qué la criptomoneda no encaja en la definición de estafa piramidal.

El empresario Adam Back, CEO de Blockstream y uno de los pioneros en el desarrollo de la tecnología detrás de Bitcoin, también se sumó al debate con una breve respuesta dirigida al ex primer ministro.

Más allá de la polémica, el mercado parece haber mostrado poca reacción a las declaraciones. Durante el fin de semana, el precio de Bitcoin se mantuvo por encima de los u$s70.000, lo que sugiere que los inversores continúan priorizando factores macroeconómicos y técnicos por sobre las opiniones de figuras políticas.

Las críticas a Bitcoin no son nuevas. Economistas como Nouriel Roubini y funcionarios del Banco Central Europeo han cuestionado anteriormente al mercado cripto, al compararlo con esquemas especulativos o “castillos de naipes”.

No obstante, sus defensores sostienen que la naturaleza descentralizada de la red y la ausencia de un emisor central diferencian a Bitcoin de los fraudes financieros tradicionales, al tratarse de un sistema monetario abierto cuyo valor depende exclusivamente de la oferta, la demanda y el consenso de los usuarios.