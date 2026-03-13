Bitcoin se toma un respiro de la guerra en Medio Oriente y avanza a máximos de un mes + Seguir en









El encarecimiento del petróleo provocó incertidumbre en las perspectivas sobre las tasas de interés. Cómo actúa el mercado cripto ante este movimiento.

El precio de la principal criptomoneda, hoy. Pixabay

El mercado de criptomonedas anota subas este viernes, pese a la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) sube 2,7% y se ubica por encima de los u$s72.000, según Binance.

Ethereum (ETH), por su parte, gana 2,7% hasta los u$s2.128, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta el avance de Solana (SOL), con un ascenso +3,8%.

Las ganancias de Bitcoin se produjeron principalmente después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunciaran el miércoles que colaborarán para establecer un marco regulatorio más integral para los mercados estadounidenses. Sin embargo, el bajo interés por el riesgo persiste.

El mercado reaccionó sin movimientos fuertes al dato de inflación en EEUU, que, como se preveía, fue de 2,4% interanual en febrero y 0,3 intermensual. Además, una parte del senado intenta reavivar la Ley CLARITY, que le daría un marco regulatorio al precio de las criptomonedas. Mientras tanto, el índice de precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), está programado para el viernes.

La guerra en Medio Oriente pone como protagonistas a los precios de la energía, lo que alimentó las preocupaciones sobre la inflación global justo cuando los bancos centrales estaban comenzando a considerar flexibilizar la política monetaria.

En ese sentido, la disputa por el petróleo y el control del estrecho de Ormuz, que maneja aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, hicieron que los precios del crudo se disparen desde que comenzó la escalada, subiendo a más de u$s100.