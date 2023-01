Cabify anunció que planea salir a la bolsa en un año

La compañía, con gran presencia en España y Latinoamérica, es uno de los pocos "unicornios" españoles o empresas emergentes con una valoración superior a los 1.000 millones de euros. Cabify está trabajando con Morgan Stanley en la salida a bolsa, según El Confidencial.

Cabify, que ya había anunciado su intención de salir a bolsa, se ha visto reforzada por los buenos resultados obtenidos en 2022, después de verse afectada por las restricciones impuestas por la pandemia en 2020 y 2021. “Si no sobrevivimos como empresa, difícilmente podremos hablar de mejorar las ciudades”. Con esta frase, Juan de Antonio, CEO de Cabify, resaltaba cómo la sostenibilidad financiera es vital para la empresa. “Nos hemos enfocado en la rentabilidad”, subrayaba durante el Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por Invertia.

En el último trimestre de 2019 Cabify era rentable pero con la pandemia, como señala su CEO, “fue muy complicado”. No obstante, al cierre de 2021 la empresa volvió a alcanzar la rentabilidad, que se ha mantenido en 2022, lo que da a la empresa la opción de salir a Bolsa: "No estamos obligados a ir al mercado a por fondos adicionales. Salir a Bolsa es una opción, no una obligación”, remarcaba el pasado mes de noviembre en el citado foro.

Cabify ha cumplido recientemente 10 años y actualmente cuenta más de 42 millones de usuarios registrados y 1.200.000 conductores colaboradores y taxistas. Tras nacer en Madrid, la compañía se extendió, a los pocos meses, a América Latina y actualmente está presente en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay.