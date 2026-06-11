¿Cambio de tendencia? Bitcoin rebota y busca recuperar los u$s63.000

La principal criptomoneda del mundo escala hasta los u$s62.600 impulsada por señales de desescalada bélica y una inflación norteamericana con signos alentadores. Sin embargo, los fondos cotizados al contado acumulan más de u$s5.000 millones en salidas durante las últimas tres semanas, y la inminente OPV de SpaceX presiona la liquidez institucional.

Bitcoin avanza este jueves y recupera parte del terreno perdido en la última semana, cuando llegó a ceder hasta los u$s59.000 en medio de una prolongada corrección del mercado cripto. La criptomoneda de mayor capitalización sube 1,5% y se ubica en torno a los u$s62.600, al tiempo que los inversores evalúan señales de una posible pausa en el conflicto entre Estados Unidos e Irán .

El resto del mercado acompaña la mejora con moderación. Ethereum (ETH) se acerca a los u$s1.700, mientras que XRP, SOL, ADA y DOGE registran avances acotados. La excepción es Monero (XMR), que se dispara un 9%.

El dato de inflación de mayo en Estados Unidos operó como catalizador del repunte . El IPC general subió al 4,2% interanual, su nivel más alto desde abril de 2023, mientras que la inflación núcleo —que excluye alimentos y energía— trepó al 2,9% interanual, en línea con las expectativas del mercado.

La energía fue el principal motor del alza mensual, con un incremento del 3,9% que explicó más del 60% del avance total, traccionado por el encarecimiento del petróleo vinculado a las tensiones en Medio Oriente .

Este jueves se conoció la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de mayo. El índice general arrojó una suba mensual de 1,1%, igual al mes anterior, pero por encima de lo que esperaban los analistas. Sin embargo, la buena noticia provino de la medición subyacente, que mostró un avance de 0,4%, menos que el 0,7% del mes anterior y también menor a lo que esperaba el mercado.

Las tensiones con Irán, en el foco

El conflicto bélico mantuvo al mercado en alerta durante toda la semana. Tras dos jornadas de hostilidades abiertas, EEUU e Irán intercambiaron ataques aéreos en la madrugada del jueves, y el presidente Donald Trump amenazó con nuevas ofensivas si Teherán no aceptaba un acuerdo de paz de manera inmediata.

Sin embargo, el Ejército estadounidense señaló luego que había concluido sus últimas acciones contra objetivos iraníes, lo que generó cierta expectativa de desescalada. Irán, por su parte, había respondido con ataques contra varios puntos en el Golfo Pérsico.

Los ETF de Bitcoin acumulan salidas y la OPV de SpaceX está a las puertas

En paralelo al leve rebote, los inversores institucionales profundizaron sus retiros de los ETF de Bitcoin al contado. Según datos de SoSoValue, el miércoles se registraron salidas netas por u$s213,85 millones, por encima de los u$s77,4 millones del martes y en el marco de un ciclo que ya acumula más de u$s5.000 millones en retiros en las últimas tres semanas.

Analistas observaron que tanto inversores institucionales como minoristas están rotando fuera de activos de riesgo —criptomonedas y oro entre ellos— para liberar liquidez de cara a la esperada oferta pública inicial (OPV) de SpaceX, prevista para el viernes.

La compañía de Elon Musk apunta a captar u$s75.000 millones con una valuación de u$s1,75 billones. A ese factor se suma una rotación hacia acciones de inteligencia artificial que también viene presionando al mercado cripto en las últimas semanas.