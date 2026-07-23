Bitcoin cede por dudas sobre la IA, tensión en el Mar Rojo y cuestionamientos a la ley cripto en EEUU

Los resultados de Alphabet y Tesla decepcionaron al mercado, un ataque hutí a un petrolero en el Mar Rojo reavivó los temores inflacionarios y senadores demócratas cuestionaron el último borrador de la Clarity Act por posibles conflictos de interés vinculados a Trump.

Las criptomonedas caen con moderación este jueves, producto de una serie de factores que van desde el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente , los maltos balances trimestrales de Alphabet y Tesla y el tratamiento de un proyecto de ley para regular los activos cripto en EEUU.

Bitcoin (BTC) cae 1,6% en la medición diaria y retrocede hasta los u$s64.700, aunque en la última semana la variación mantiene un leve incremento de 0,7%. Por su parte, Ethereum (ETH) baja 2,3% a nivel diario hasta los u$s1.880. Entre las altcoins, predominan las caídas, destacándose la caída de XRP (-2,9%) y Dogecoin (-3,6%)

"En el corto plazo, el principal nivel de soporte se encuentra en la media móvil exponencial de 50 días, ubicada en torno a los u$s65.200", explicó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama .

"Mantenerse por encima de ese nivel preservaría el sesgo alcista, mientras que una ruptura sostenida por debajo de esa zona podría abrir espacio para una corrección más amplia hacia los u$s60.000 ", agregó.

Pese al contexto adverso, el capital institucional parece retomar el camino hacia las criptomonedas. Los ETF de bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos captaron casi u$s1.000 millones en siete sesiones bursátiles consecutivas.

Solo en la semana, los inversores destinaron cerca de u$s500 millones a estos fondos, lo que representa el mejor comportamiento desde comienzos de mayo, según datos de SoSoValue.

Tecnológicas y Medio Oriente

Según los analistas, los resultados trimestrales de Alphabet y Tesla publicados en las últimas horas no beneficiaron a los activos digitales. Ambas compañías mostraron el mismo problema: un nivel de inversión en inteligencia artificial que no termina de convencer a los mercados.

La situación en Oriente Medio tampoco contribuye al clima positivo. En las últimas horas, un petrolero fue impactado por un proyectil del grupo hutí de Yemen —alineado con Irán— frente a las costas de Arabia Saudí en el Mar Rojo.

El episodio volvió a presionar al alza al crudo y alimentó los temores a que los bancos centrales se vean obligados a continuar subiendo las tasas si la inflación se descontrola.

Dudas sobre la CLARITY Act

También surgen interrogantes en torno a la CLARITY Act, la ley de estructura de mercados de criptomonedas que se debate en Estados Unidos. Un grupo de destacados senadores demócratas advirtió que el último borrador "no cumple adecuadamente" con los requisitos éticos ni con otras disposiciones consideradas fundamentales.

El texto incluía una cláusula que prohíbe al presidente y otros altos funcionarios tener conflictos de interés relacionados con criptomonedas, aunque la medida vencía en 2029 y otorgaba a los reguladores un año para implementarla.

El acuerdo llegó luego de que las declaraciones financieras de Trump revelaran que el año pasado obtuvo más de u$s1.000 millones provenientes de intereses en criptomonedas, una cifra que los demócratas citaron como evidencia de conflictos de interés vinculados a la Casa Blanca.