Los Cedears tecnológicos dominan las carteras de los argentinos: cuáles son las acciones más operadas

Los Cedears de acciones y ETF vinculados a empresas tecnológicas se encuentran entre los más operados de las últimas ruedas.

Los Cedears de acciones y ETF vinculados a empresas tecnológicas se encuentran entre los más operados de las últimas ruedas.

Los Cedears de las compañías tecnológicas concentran buena parte de las operaciones del mercado local y lideran los rankings de liquidez, volumen negociado y participación en las carteras. Entre las acciones más operadas aparecen nombres estrechamente vinculados al desarrollo de inteligencia artificial (IA) y la economía digital.

Un informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) mostró que Micron Technology (MU) , fabricante de memorias y semiconductores, encabezó el ranking de volumen efectivo negociado con más de $11.300 millones. Detrás se ubicaron Mercado Libre (MELI) , con casi $10.900 millones, Microsoft (MSFT) , con más de $8.800 millones, y Nu Holdings (NU) , con cerca de $8.300 millones.

Uno de los datos más llamativos del informe del IAMC es el protagonismo que ganaron las firmas vinculadas a la fabricación de chips. Micron no solo lideró el volumen negociado entre las acciones, sino que además registró un promedio diario operado superior a los $11.300 millones y una suba acumulada del 47,5% en lo que va de 2026 .

Los Cedears de acciones y ETF vinculados a empresas tecnológicas se encuentran entre los más operados de las últimas ruedas.

La tendencia también se refleja en los ETF. El fondo VanEck Semiconductor ETF (SMH) , que agrupa a las principales empresas globales del sector, acumula una ganancia de 60,1% en el año , ubicándose entre los vehículos con mejor desempeño de todo el universo de Cedears analizado.

El fenómeno responde al fuerte crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. La expansión de los centros de datos y el desarrollo de modelos cada vez más complejos impulsaron las perspectivas de fabricantes de chips, memorias y componentes tecnológicos, convirtiéndolos en uno de los sectores favoritos de Wall Street.

Los ETF tecnológicos también captan millones

La apuesta tecnológica también se observa entre los Cedears de ETF. El Invesco QQQ, que replica el comportamiento del Nasdaq 100 y concentra buena parte de las principales compañías tecnológicas estadounidenses, se ubicó entre los instrumentos más negociados del mercado local durante las últimas 40 ruedas.

Incluso al analizar la distribución sectorial de los Cedears más operados, la tecnología aparece como la temática dominante. Empresas de software, semiconductores, comercio electrónico y plataformas digitales concentran una porción significativa de los flujos de inversión, desplazando a sectores que históricamente habían liderado las preferencias de los argentinos, como bancos o consumo masivo.