Cedears: cuáles fueron las acciones que más se operaron, las ganadoras y las perdedoras de las últimas semanas

Los indicadores de volumen, volatilidad y variaciones de Cedears permiten trazar un mapa bastante claro de hacia dónde está fluyendo el interés.

Los indicadores de volumen, volatilidad y variaciones de Cedears de acciones permiten trazar un mapa de hacia dónde fluye el interés.

El mercado de Cedears muestra una dinámica intensa y diversificada, tanto en acciones individuales como en ETF , según los últimos datos de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) al cierre de esta semana, reportados a través del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).

Los indicadores de volumen, volatilidad y variaciones permiten trazar un mapa bastante claro de hacia dónde está fluyendo el interés de los inversores argentinos y qué activos concentran mayor protagonismo.

Puntualmente, en el segmento de Cedears de acciones, el volumen negociado sigue fuertemente concentrado en unos pocos papeles.

Vista Energy lidera con el 16,05% del total operado en las últimas 40 ruedas , seguida por Mercado Libre (8,29%) y Microsoft (7,06%). También se destacan Nvidia, Amazon, Meta y otras tecnológicas, lo que confirma que el apetito por compañías de crecimiento y exposición global sigue firme.

Este patrón se refuerza con el ADTV (volumen promedio diario), donde nuevamente Vista, Mercado Libre y Microsoft encabezan el ranking, evidenciando alta liquidez.

En términos de volatilidad, aparecen nombres más vinculados a historias específicas o sectores más riesgosos. Empresas como Satixfy, Carvana o fintechs exhiben variaciones superiores al 100% anualizado en las últimas 40 ruedas, lo que las posiciona como activos de alto riesgo pero también de potencial retorno elevado.

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En el otro extremo, compañías defensivas como Coca-Cola, McDonald’s o Procter & Gamble muestran volatilidades por debajo del 20%, consolidándose como refugios dentro del universo Cedears de acciones.

En cuanto a las variaciones de precio, en la rueda diaria, Carvana lideró las subas con más del 13%, seguida por BlackBerry y otras tecnológicas o industriales. A nivel mensual (MTD), el salto de Carvana es aún más impactante, con un alza superior al 200%, mientras que en el acumulado del año (YTD) sobresale Satixfy con una suba cercana al 280%.

Del lado negativo, compañías industriales y tecnológicas como GE, ASML o TSM registraron caídas diarias, mientras que en el acumulado anual aparecen retrocesos más pronunciados en empresas como Atlassian, BioXcel o ServiceNow, con bajas que superan el 30% e incluso el 50%.

Un segmento más estable

En el universo de Cedears de ETF, el comportamiento es algo más equilibrado, aunque también con sesgos claros. El volumen se concentra principalmente en EWZ (Brasil), SPY (S&P 500) y GLD (oro), lo que sugiere una combinación de apuestas entre riesgo emergente, mercado estadounidense y cobertura. También aparecen ETF sectoriales y temáticos como QQQ (tecnología) o XLE (energía).

En volatilidad, los ETF ligados a commodities o estrategias apalancadas, como VXX o USO (petróleo), muestran niveles significativamente más altos, superando el 70%. En contraste, ETF amplios y diversificados como VIG o SPY presentan volatilidades mucho más acotadas, en torno al 15%-20%.

Y en cuanto a rendimientos, el ETF del petróleo (USO) lidera tanto en variación diaria como en el acumulado anual, con una suba superior al 70% en lo que va del año. También se destacan EWZ y URA (uranio), reflejando el buen desempeño de Brasil y el interés creciente en energía nuclear. En el lado opuesto, ETF ligados a bonos o mercados emergentes específicos registran caídas, con ETHA y IBIT encabezando las bajas anuales.