Cedears: acciones del Citi tocaron su mayor nivel en 18 años tras la presentación de un sólido balance

Las acciones de Citi, que cuentan con Cedears en el mercado local, cerraron a u$s131,69.

Las acciones de Citi, que cuentan con Cedears en el mercado local, tocaron un máximo desde 2008.

Las acciones del Citi tocaron este miércoles su nivel más alto en 18 años luego de que el banco estadounidense reportara sólidos balances trimestrales y recibiera la aprobación de gran parte de Wall Street.

Las papeles del Citi, que cuentan con Cedears en el mercado local, avanzaron un 1,7% a u$s131,69 . Ajustando la cifra por dividendos, es el rango más elevado desde octubre de 2008 .

El avance se dio luego de que la empresa diera a conocer los resultados financieros del primer trimestre del año, los cuales superaron los pronósticos de Wall Street.

Específicamente, Citi reportó un beneficio por acción u$s3,06 , superando ampliamente las estimaciones de u$s2,67. Además, los ingresos de u$s24.633 millones también estuvieron por encima de lo previsto, impulsados tanto por mayores comisiones como por ingresos por intereses.

Uno de los puntos más destacados fue la mejora en la rentabilidad . El retorno sobre el capital tangible alcanzó el 13,1%, lo que implica un incremento significativo interanual. A su vez, el banco mostró una posición de capital sólida, con un ratio CET1 de 12,7%, reflejando fortaleza financiera.

citigroup.jpg Las acciones de Citi, que cuentan con Cedears en el mercado local, cotizan a u$s131,50, aproximadamente.

A nivel de negocios, el crecimiento fue bastante generalizado. El segmento de servicios superó las expectativas, mientras que el área de mercados también mostró buenos resultados, especialmente en renta fija, divisas y acciones. La banca de inversión, en tanto, creció en línea con lo esperado.

Otro factor relevante fue la eficiencia operativa. El banco logró un ratio de eficiencia del 58%, mejor de lo anticipado, lo que indica un buen control de costos en relación con sus ingresos.

La aprobación de Wall Street

En términos de capital, Citi sorprendió con recompras de acciones por u$s6.300 millones, muy por encima de las previsiones, y adelantó que continuará con este ritmo en 2026, lo que refuerza la confianza de la dirección en el futuro del negocio.

Tras la presentación, varias firmas de Wall Street revisaron al alza sus precios objetivo para Citi. Barclays elevó su estimación a u$s154, RBC Capital incrementó su precio objetivo a u$s139, Evercore ISI ajustó su estimación también u$s139 y BofA Securities llevó su precio objetivo a u$s150, luego de que el beneficio por acción de la entidad superara tanto sus propias proyecciones como las del consenso del mercado.