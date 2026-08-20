Cedears: las acciones de Walmart colapsan un 8% tras débiles resultados financieros + Agregar ámbito en









Las acciones y Cedears de Walmart cayeron en una señal de que los inversores consideraron más relevante la pérdida de dinamismo del negocio principal.

Las acciones y Cedears de Walmart cayeron en una señal de que los inversores consideraron más relevante la pérdida de dinamismo del negocio principal.

Walmart sorprendió al mercado con una mejora en sus perspectivas para el año, pero sus acciones cayeron con fuerza luego de que los resultados del segundo trimestre mostraran una desaceleración mayor a la esperada en ciertas ventas.

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La compañía registró ingresos por u$s187.900 millones, un incremento interanual de 5,9% y por encima de las expectativas de los analistas. Además, el beneficio por acción ajustado alcanzó los u$s0,81, frente a los u$s0,74 que esperaba el mercado.

Sin embargo, el dato que concentró la atención de los inversores fue el comportamiento de las ventas comparables en EEUU. Estas crecieron apenas 2,6%, muy por debajo del 3,8% previsto por Wall Street y desde el 4,1% registrado durante el trimestre anterior. Se trató del crecimiento más lento en alrededor de seis años.

El resultado generó una fuerte reacción en bolsa. Las acciones y Cedears de Walmart llegaron a caer más de 8% durante la jornada, en una señal de que los inversores consideraron más relevante la pérdida de dinamismo del negocio principal que el desempeño de las ganancias.

El consumidor estadounidense empieza a mostrar señales de cautela Walmart explicó que sus clientes están realizando mayores ajustes en sus gastos, especialmente en productos discrecionales, en un contexto marcado por el aumento de los precios de los combustibles.

Las acciones y Cedears de Walmart cayeron en una señal de que los inversores consideraron más relevante la pérdida de dinamismo del negocio principal. El tráfico también perdió velocidad: pasó de crecer 3% en el trimestre anterior a 1,5%. La presión fue especialmente visible en las tiendas físicas, mientras que el comercio electrónico continuó mostrando un desempeño mucho más sólido. Las ventas online globales aumentaron 24% durante el período. La farmacia también afectó las cifras estadounidenses, debido en parte a la reducción de precios de medicamentos vinculada con cambios regulatorios de Medicare. Sin esa categoría, las ventas comparables estadounidenses habrían avanzado 3,4%. Walmart mantiene su apuesta por bajar precios Pese a la desaceleración, la compañía decidió mantener una estrategia agresiva para defender su participación de mercado. Walmart redujo los precios de 11.000 productos y planea utilizar cerca de u$s2.900 millones obtenidos mediante reembolsos relacionados con aranceles para profundizar las rebajas. La empresa también elevó ligeramente sus previsiones anuales y ahora espera un beneficio por acción de entre u$s2,80 y u$s2,87. Además, proyecta un crecimiento de las ventas de aproximadamente entre 4% y 5%. El contraste entre una guía anual más optimista y una desaceleración de las ventas plantea un desafío para Walmart. La compañía crece y gana participación, pero los inversores comienzan a exigir pruebas de que ese crecimiento puede sostenerse en un consumidor estadounidense cada vez más sensible a los precios.

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