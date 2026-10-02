Wall Street extiende las subas tras conocerse un dato clave de la economía de EEUU

El informe de empleo de EEUU arrojó números muy por debajo de lo esperado. Para el mercado, eso significa que probablemente la Fed no tenga margen para endurecer su política monetaria en la reunión a finales de octubre.

Las acciones globales suben y los bonos soberanos se mantienen estables en una jornada bursátil más tranquila. Tras una semana en la que los mercados se vieron sacudidos por fuertes oscilaciones en los rendimientos de la deuda global, el informe de empleo de EEUU fue el último dato de peso esta semana , y vino con una sorpresa: se crearon muchos menos empleos de lo esperado.

Los mercados mundiales de bonos vienen sufriendo una venta masiva durante las últimas semanas , ya que la guerra en Medio Oriente volvió disparar los precios de la energía, lo que complica las perspectivas de inflación y ejerce aún más presión sobre unas finanzas públicas ya de por sí precarias.

En el arranque de esta jornada, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2% hasta u$s100,18 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 3%, hasta los u$s89,74 el barril.

En Europa, los precios de los bonos soberanos a largo plazo subieron durante la jornada , aunque los de los países más endeudados, como Francia e Italia, registraron ganancias inferiores a las de Alemania , lo que refleja la creciente demanda de los inversores de protección contra los crecientes riesgos fiscales.

El viernes, la rentabilidad de los bonos a largo plazo de Japón alcanzó máximos de varias décadas, mientras que el jueves la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a su nivel más alto en 24 años , antes de la publicación del informe del mercado laboral del viernes.

El petróleo se mantiene como la principal causa detrás del aumento de los bonos globales.

Claves de la jornada en Wall Street

Esta mañana se conoció el "job report" de EEUU. El consenso del mercado anticipaba la creación de alrededor de 90.000 puestos de trabajo, ya por debajo de los 162.000 del mes previo. Sin embargo, el número publicado esta mañana sorprendió a la baja: apenas 29.000 empleos nuevos, mientras que el dato de agosto fue revisado a la baja hasta los 133.000.

Como la inflación de agosto fue menor a la proyectada por el mercado, eso disminuyó las expectativas de una suba de tasas en la reunión del banco central norteamericano a finales de octubre. El mal dato de empleo consolidó esa lectura en el mercado.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,97% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,41%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,79% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,2%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,27% y el CAC francés acompaña con 0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,58%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 2,6%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 20,46% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,87%.