Hito: Amazon superó a Walmart y se consagró como la empresa que más vende en el mundo

La histórica rivalidad entre Walmart y Amazon sumó en este 2026 un logro simbólico: el gigante del comercio electrónico a cargo de Andy Jassy superó por primera vez a su competidor tradicional como la empresa con mayores ventas del mundo .

El cambio se produjo pese a que Walmart registró ingresos récord y un desempeño operativo sólido, lo que refleja la profunda transformación del sector minorista global hacia modelos digitales y de servicios.

Según los resultados más recientes, Walmart alcanzó ventas anuales por u$s713.200 millones en su ejercicio fiscal cerrado en enero de 2026, un crecimiento cercano al 5% interanual. Sin embargo, Amazon informó ingresos de u$s716.900 millones en 2025, suficiente para arrebatarle el liderazgo que la cadena tradicional había mantenido durante más de una década.

El desplazamiento es estrecho en términos absolutos, pero significativo desde el punto de vista estructural. Amazon impulsó su expansión gracias a negocios de mayor margen como computación en la nube, publicidad digital y servicios para vendedores externos, lo que aceleró su crecimiento hasta cerca del 12% anual, frente a menos del 5% de Walmart.

Aun así, el desempeño de Walmart muestra que la empresa continúa siendo un actor dominante. En el último trimestre, sus ventas crecieron 5,6% hasta u$s190.700 millones, impulsadas por la fortaleza del negocio de comestibles y el avance del comercio electrónico, que ya supera los u$s150.000 millones anuales a nivel global.

La compañía también ganó participación entre hogares de mayores ingresos y expandió negocios de alto margen como publicidad y membresías, mientras su beneficio operativo trimestral aumentó más del 10%.

Momento de transición

El cambio de liderazgo ocurre en un momento de transición para Walmart, que busca reposicionarse como empresa tecnológica y omnicanal. La firma trasladó su cotización al Nasdaq para subrayar su apuesta por automatización e inteligencia artificial, y su capitalización bursátil ya superó el billón de dólares tras duplicar el valor de la acción en dos años.

Pese a perder la corona de ventas, el nuevo CEO John Furner destacó que la prioridad sigue siendo el cliente y el crecimiento sostenido. Walmart prevé que sus ingresos continúen expandiéndose entre 3,5% y 4,5% este año y que el beneficio operativo aumente hasta 8%, lo que indica que la compañía mantiene un impulso sólido incluso frente al avance de Amazon.