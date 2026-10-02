Ana Cohen, CEO de Cohen Aliados Financieros: "El cambio de modelo explica la falta de crecimiento en la Argentina"

La reconfiguración de la estructura económica se suma a la inestabilidad internacional y la desaceleración del crecimiento global, según explicó Cohen en el Coloquio de IDEA. Además, se refirió a los desafíos que enfrenta el sector privado para avanzar en una mayor formalización laboral.

La economía argentina atraviesa un escenario de menor crecimiento, mayor volatilidad en los mercados y un riesgo país que alcanzó los 650 puntos. En el marco del 62° Coloquio de IDEA , Ana Cohen, presidenta de Cohen Aliados Financieros , analizó en diálogo con Ámbito las causas de la caída del PBI, el comportamiento de los inversores y los desafíos que enfrenta el sector privado para avanzar en una mayor formalización laboral .

También se refirió a la llegada de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y consideró que pueden contribuir a generar nuevos inversores institucionales de largo plazo, además de resolver parte de las contingencias que enfrentan las empresas que generan empleo registrado.

Periodista: ¿Cómo ves los últimos datos de actividad económica, en un contexto en el que esta variable es observada cada vez con mayor atención, y ante un riesgo país que volvió a ubicarse en torno a los 650 puntos?

Ana Cohen: Te diría que hay dos cuestiones. La primera es que el crecimiento se redujo en todo el mundo producto de algunos cuellos de botella que tienen que ver con la logística internacional, la guerra en Oriente y en Ucrania . Con lo cual, el mundo está revisando las proyecciones de crecimiento para el año, inclusive China. Y lo segundo es que básicamente estás atravesando un cambio de modelo de negocios en el país que hace que tengas estas curvas.

Por supuesto que hay amenazas graves al crecimiento en general, pero es una reconversión de un modelo económico que pasa de un sector productivo mucho más pujante a uno que está más asociado a los recursos naturales y a otros lugares en el país .

P: ¿Y respecto al riesgo país? ¿Esta volatilidad que estamos viendo puede convertirse en una nueva normalidad?

A.C.: Probablemente esta nueva volatilidad y esta nueva erosión de los valores de los bonos sea normal por dos cuestiones. La primera es que es un año electoral. Ya arrancamos un poco el período electoral adelantado, sin una definición de candidatos reales todavía, pero se acerca el momento. Y lo segundo es el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hasta esbozó que por ahí había una segunda suba. El costo financiero del mundo se encareció y entonces la Argentina también sufre.

P: Se habla de una posibilidad de recesión técnica. ¿Hay preocupación dentro del mercado o se entiende que, si ocurre, puede ser una caída corta con una rápida recuperación?

A.C.: Las proyecciones son difíciles de hacer. Nosotros no nos animamos a proyectar para adelante qué puede pasar. Es, como te digo, un año electoral. Me da la sensación de que la volatilidad que venimos teniendo es por eso. Nadie está esperando un sello de que, desde lo técnico, estamos en recesión o no. Se ven los valores de los bonos y de las acciones.

P: ¿Qué están viendo hoy los inversores privados en la Argentina?

A.C.: Los inversores dejaron de sentir que se tienen que protegerse de una casi hiperinflación o de una devaluación permanente para concentrarse en cuestiones que tienen que ver con la eficiencia operativa y la eficiencia financiera. Están cuidando más los márgenes en términos de lo corporativo.

Y el retail, el inversor privado más minorista, está diversificando un poco lo que históricamente hacía, que eran plazos fijos en los bancos. Se ha democratizado el acceso al mercado de capitales gracias a un montón de colegas que abrieron esa posibilidad y a las plataformas digitales. Ahí sí tenés gente animándose por primera vez a las acciones, a los bonos y a los títulos corporativos argentinos, que resultaron una buena solución en este último año. Eso lo sigo viendo.

P: ¿El mercado ve con buenos ojos los FAL que están por salir ahora? Son capitales que no existían hace varios años.

A.C.: A partir de 2008 la Argentina no tiene inversores de largo plazo estructurales, como son los fondos de retención. Y básicamente los FAL vienen a ayudar al crecimiento de ese nuevo inversor institucional grande.

Es una de varias reformas que se tienen que hacer. Nos parece súper propicio y súper oportuno porque resuelve un problema endémico de las compañías y un desafío de las empresas que proveen empleo formal. Básicamente, la contingencia de dinamización permanente se resuelve relativamente bien.

A su vez, es un efecto virtuoso y responde un poco a una necesidad del sector privado, pero también al famoso Big Bang de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que es habilitar los instrumentos para inversión genuinos. Y este me parece muy propicio.

Es una de varias reformas que deberíamos ver en el sector privado para promover un poco la formalidad.

Periodista: ¿Qué otras reformas creés que tenemos que ver en el sector privado para promover la formalidad?

A.C.: Definitivamente lo que tenés es un problema tributario. Ya se sabe, todos los empresarios lo venimos charlando hace años. Yo personalmente además siento que se acerca el momento, probablemente después de las elecciones, de abordar de manera consensuada con la oposición, cualquiera sea esa oposición, una reforma previsional también. Porque tenemos un problema de ausencia de inversores de largo plazo y tenemos un sistema previsional quebrado. Resolver esas dos cuestiones me parecen importantes para la resolución de los incentivos de la formalidad.

P: El Gobierno planteó que la formalización podría darse a partir de 2028. ¿Los empresarios están esperando que pasen las elecciones para formalizar a sus empleados?

A.C.: No. Yo me refería más a que las reformas tributarias tienen que ser graduales. Santiago Bulat lo dijo: no es una gran reforma tributaria, no es una gran reforma previsional.

En los casos de éxito que IDEA está mirando, en general lo que funciona son microreformas que te van aceitando el proceso hacia la formalización laboral. Yo no suscribo a la idea de que no se está formalizando en las empresas privadas. Por lo menos todas las integrantes de IDEA tienen un altísimo cumplimiento de la formalidad.

Vos estás viendo informalidad en otros sectores, que tienen que ver con el cuentapropismo, con el monotributista, con el trabajo independiente, con lo que se llama la gig economy. Y eso requiere de otros incentivos que no dependen de los empresarios y de cómo los empresarios formalizan.

P: ¿Y cómo debería abordarse entonces la reforma previsional?

A.C.: A mí me da la sensación de que, en términos de lo que es la reforma previsional puntualmente, va a ser una discusión que se va a dar después de las elecciones. Me parece que es instrumental y la forma que va a tomar no lo sé. Lo que sí se sabe es que el sistema está quebrado.

Si hablás, por ejemplo, con CIPPEC, con el economista Rafael Rofman, ellos te dicen que no solo el sistema está quebrado, sino que lo que tiene el sistema argentino previsional es una diversidad de excepciones, acuerdos particulares y regímenes especiales. Es muy difícil de abordar, pero en CIPPEC y desde IDEA consideramos que ya está el consenso para abordar eso más a largo plazo.