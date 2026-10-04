Votó Flávio Bolsonaro: "Brasil necesita un cambio"

Flávio Bolsonaro votó y pidió un cambio: “Brasil necesita un cambio”.

Flávio Bolsonaro ya votó este domingo en Río de Janeiro en las elecciones presidenciales de Brasil, en una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad. Luego de emitir su voto, el senador y candidato del Partido Liberal habló con la prensa y afirmó: “Brasil necesita un cambio” y “Espero que Brasil elija presidente hoy”.

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Además, Bolsonaro sostuvo: “Quiero ganar esta elección para garantizarles la libertad” y advirtió: “Si no gano, los brasileños serán perseguidos, la prensa será perseguida”.

Consultado por LN+ sobre el respaldo que recibió del presidente argentino Javier Milei, Bolsonaro aseguró que “lo va a invitar” a Brasil si gana las elecciones. El candidato se enfrenta en estos comicios al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien podría disputar un eventual balotaje el 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro. Abrieron los comicios Las mesas de votación abrieron a las 8 de la mañana en todo Brasil y permanecerán habilitadas hasta las 17, cuando finalizará la primera vuelta de las elecciones generales. Los ciudadanos elegirán al próximo presidente del país, además de otros cargos.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, el Ministerio de Defensa de Brasil desplegó 26.500 militares en 482 municipios de 12 estados, con presencia en 8.827 lugares de votación. El operativo incluye efectivos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Armadas trabajan junto con la Justicia Electoral y los organismos de seguridad pública para mantener el orden, garantizar el funcionamiento de las mesas y brindar apoyo logístico en zonas de difícil acceso. El despliegue forma parte del operativo de Garantía de la Votación y el Escrutinio, solicitado por la Justicia Electoral y autorizado por la Presidencia.