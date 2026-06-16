Cedears: Morgan Stanley confía en el potencial de Ferrari a pesar del fracaso de su primer vehículo eléctrico

Morgan Stanley destacó que el negocio de Ferrari sigue mostrando una fortaleza excepcional. Sus márgenes de ganancia rondan el 40%.

Morgan Stanley destacó que el negocio de Ferrari sigue mostrando una fortaleza excepcional. Sus márgenes de ganancia rondan el 40%.

La caída de Ferrari tras la presentación de su primer vehículo eléctrico , el Luce, podría haber sido exagerada. Esa es la conclusión a la que llegó Morgan Stanley , entidad que mejoró su recomendación sobre la automotriz italiana y elevó su precio objetivo, al considerar que el mercado reaccionó de forma desproporcionada frente a los riesgos reales que enfrenta la compañía .

El lanzamiento del Ferrari Luce generó una fuerte polémica entre fanáticos e inversores. El diseño del modelo eléctrico, presentado en Roma el mes pasado, recibió críticas por alejarse de la estética tradicional de la marca y por carecer, según algunos seguidores, de la emoción asociada a los motores de combustión de Ferrari. La reacción negativa impactó de inmediato en la cotización bursátil de la compañía.

Sin embargo, Morgan Stanley sostiene que el castigo fue excesivo. El banco elevó la recomendación de la acción desde “Equal Weight” a “Overweight” y aumentó su precio objetivo desde 330 hasta 380 euros, lo que implica un potencial de suba cercano al 24% .

Según el analista Edouard Aubin , “la acción ha caído 26% en los últimos 12 meses, mientras que las revisiones de ganancias por acción para 2026 y 2027 fueron de apenas 4%”, lo que indica que la corrección respondió más a una compresión de valuaciones que a un deterioro de los resultados operativos .

La entidad destaca que el negocio de Ferrari sigue mostrando una fortaleza excepcional . Sus márgenes de ganancia rondan el 40%, entre los más altos de toda la industria automotriz, y la demanda por sus modelos más exclusivos continúa siendo sólida.

Incluso reconoce que existen preocupaciones válidas, como la recepción del Luce, la caída en los valores de reventa de algunos híbridos y ciertas dudas sobre las metas de crecimiento de la compañía. Aun así, considera que el mercado ya incorporó esos riesgos en exceso.

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Una empresa exclusiva

Uno de los argumentos centrales de Morgan Stanley es que la exclusividad sigue siendo el principal activo de Ferrari. “En el lujo, la escasez no es una limitación que deba superarse, sino el mecanismo que sostiene el poder de fijación de precios”, señaló Aubin.

Además, relevamientos realizados entre concesionarios de EEUU y Europa no muestran señales de deterioro en la percepción de la marca. Por el contrario, la demanda por ediciones especiales, superdeportivos y vehículos de colección continúa siendo muy fuerte.

Otro factor que juega a favor es el crecimiento de la población de ultra altos patrimonios. Morgan Stanley cita un estudio de Knight Frank que proyecta un aumento del 33% en la cantidad de personas con más de 30 millones de dólares de patrimonio entre 2026 y 2031, hasta alcanzar las 948.000 personas a nivel global.

Ferrari aparece como una de las principales beneficiarias de esa tendencia, especialmente considerando que en 2025 entregó apenas 13.600 vehículos y más del 80% fueron vendidos a clientes ya existentes.

De cara al futuro, la compañía planea lanzar cuatro nuevos modelos durante 2026. Para el banco, si estos vehículos logran recuperar los atributos más valorados por los clientes —exclusividad, herencia deportiva y motorizaciones emocionales— el debate podría pasar rápidamente de las preocupaciones por el Luce a una nueva etapa de crecimiento impulsada por el ciclo de productos. Como resumió Aubin, el efecto negativo del Luce “parece estar cada vez más descontado en el precio”.