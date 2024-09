Chau dólar: los países del BRICS buscan desdolarizar y usar el Petroyuan para comerciar petróleo

Poenisch, senior fellow en la Universidad de Zhejiang y ex economista del Banco de Pagos Internacionales, detalló en un artículo de opinión publicado por el Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) por qué el bloque BRICS está considerando introducir el petroyuan durante sus próximos esfuerzos de desdolarización en la cumbre de Kazán que se realizará en octubre. El OMFIF es un think tank independiente enfocado en la banca central, la política económica y la inversión pública.