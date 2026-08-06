China: Unitree se convierte en el primer fabricante de robots humanoides en cotizar en la bolsa + Agregar ámbito en









La empresa china de robots humanoides debutará en Shanghái con una valoración de u$s9.040 millones. La oferta pública inicial se da en un contexto de crecientes restricciones comerciales y tecnológicas entre China y EEUU.

La empresa china de robots humanoides debutará en Shanghái con una valoración de u$s9.040 millones.

La empresa china Unitree informó este jueves que fijó el precio de su oferta pública inicial en Shanghái en 150,8 yuanes (u$s22,34) por acción, lo que valora a la tecnológica en unos 61.000 millones de yuanes (u$s9.040 millones), en una operación que la convertiría en el primer fabricante de robots humanoides que cotiza en la bolsa del país.

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De acuerdo con una presentación enviada a la Bolsa de Shanghái, Unitree (o Yushu Technology) prevé captar unos 6.100 millones de yuanes. Esta proyección de valuación para su debut bursátil sobrepasa la meta de hasta 5.000 millones de yuanes que había reportado la agencia Reuters el pasado septiembre.

Cabe subrayar que la salida a bolsa se produce mientras Estados Unidos y China intensifican las tensiones comerciales y tecnológicas.

La tensión repercute en la tecnología Washington intensificó el cerco sobre China limitando su acceso a tecnologías y mercados clave en EE.UU, con nuevas trabas a la importación de robots humanoides y cuadrúpedos, mientras que Pekín contraatacó imponiendo controles a las exportaciones y sanciones dirigidas a firmas norteamericanas.

La salida a bolsa se produce mientras Estados Unidos y China intensifican las tensiones comerciales y tecnológicas. Unitree indicó que sus actuales robots humanoides y de cuatro patas, conocidos por sus demostraciones de carrera, baile y acrobacias, cuentan con las autorización de Estados Unidos, pero que los futuros modelos podrían verse prohibidos para su venta en ese país.

El detalle de la salida De acuerdo con el prospecto de emisión, la compañía radicada en Hangzhou volcará al mercado 40,45 millones de acciones, equivalentes al 10 % de su capital social total ampliado, mediante su cotización en el STAR Market de Shanghái. Cabe precisar que la empresa china de IA DeepSeek figura entre los inversores estratégicos de la salida a bolsa de Unitree, según el documento presentado el jueves. Unitree indicó que sus actuales robots humanoides y de cuatro patas, pero que los futuros modelos podrían verse prohibidos para su venta en ese país. A su vez, el plazo de suscripción de la OPI comenzará el 10 de agosto y Unitree tiene previsto destinar los fondos recaudados al desarrollo de software y hardware para robots, al lanzamiento de nuevos productos y a la construcción de una planta de fabricación, según comunicó.

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